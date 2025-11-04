Charged Particles (IONX) Баға болжамы (USD)

Charged Particles үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта IONX қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Charged Particles бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Charged Particles бағасын болжау
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 11:09:03 (UTC+8)

Charged Particles 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Charged Particles (IONX) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Charged Particles 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.001190 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Charged Particles (IONX) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Charged Particles 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.001249 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Charged Particles (IONX) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға IONX $ 0.001312, ал өсу қарқыны 10.25%.

Charged Particles (IONX) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға IONX $ 0.001377, ал өсу қарқыны 15.76%.

Charged Particles (IONX) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға IONX $ 0.001446 және өсу қарқыны 21.55%.

Charged Particles (IONX) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға IONX $ 0.001519 және өсу қарқыны 27.63%.

Charged Particles (IONX) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Charged Particles бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.002474 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Charged Particles (IONX) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Charged Particles бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.004030 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Charged Particles бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.001190
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.001190
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.001191
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.001195
    0.41%
Бүгінгі Charged Particles (IONX) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі IONX үшін болжанған баға: $0.001190. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Charged Particles (IONX) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын IONX үшін баға туралы болжам: $0.001190. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Charged Particles (IONX) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, IONX үшін баға туралы болжам $0.001191 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Charged Particles (IONX) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, IONX үшін болжалды баға $0.001195 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Charged Particles баға статистикасы

Соңғы IONX бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, IONX айналымдағы ұсынысы 79.88M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 95.37K.

Charged Particles Тарихи баға

Charged Particles нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Charged Particles ағымдағы бағасы — 0.001190 USD. Charged Particles(IONX) айналымдағы мөлшері — 79.88M IONX. Бұл оған $95,374 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -4.62%
    $ 0
    $ 0.001266
    $ 0.001189
  • 7 күн
    0.54%
    $ 0.000006
    $ 0.001440
    $ 0.001040
  • 30 күн
    -17.47%
    $ -0.000207
    $ 0.001440
    $ 0.001040
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Charged Particles токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -4.62% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Charged Particles токені саудаланған ең жоғары баға $0.001440 және ең төмен баға $0.001040 болды. Ол 0.54% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд IONX нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Charged Particles токені -17.47% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.000207 көрсетеді. Бұл жақын арада IONX бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Charged Particles (IONX) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Charged Particles бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген IONX токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Charged Particles бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль IONX токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Charged Particles бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың IONX болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін IONX импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Charged Particles болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

IONX бағасын болжау неліктен маңызды?

IONX Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

IONX қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, IONX жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда IONX бағасы қандай болады?
Charged Particles (IONX) баға болжау құралына сәйкес, болжамды IONX бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы IONX қанша тұрады?
1 Charged Particles (IONX) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, IONX 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды IONX бағасы қандай?
Charged Particles (IONX) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 IONX болады.
2028 жылы болжамды IONX бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Charged Particles (IONX) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды IONX бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Charged Particles (IONX) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы IONX қанша тұрады?
1 Charged Particles (IONX) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, IONX 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған IONX баға болжамы қандай?
Charged Particles (IONX) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 IONX болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.