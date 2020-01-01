ARMOR (ARMOR) токеномикасы
ARMOR (ARMOR) туралы ақпарат
Armor is the first insurance aggregator for DeFi. Leveraging the underwriting capability of Nexus Mutual, it offers pay-as-you-go insurance products and the ability to buy insurance covers without KYC.
It is the second iteration of the yInsure product from Yearn Finance. The first iteration of yInsure failed after the yInsure’s founders had a fallout. Yearn Finance chose to partner with COVER instead after the event and leave the yInsure product to Armor.
During launch, there are four main products, arNXM, arNFT, arCORE and arSHIELD.
ARMOR (ARMOR) токеномикасы мен бағасын талдау
ARMOR (ARMOR) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
ARMOR (ARMOR) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
ARMOR (ARMOR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын ARMOR токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша ARMOR токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз ARMOR токеномикасын түсінген болсаңыз, ARMOR токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
ARMOR бағасының болжамы
ARMOR қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің ARMOR бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
