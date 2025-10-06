БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
XPIN Network ағымдағы бағасы: 0.0061916 USD. Нақты уақыттағы XPIN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. XPIN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!XPIN Network ағымдағы бағасы: 0.0061916 USD. Нақты уақыттағы XPIN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. XPIN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

XPIN туралы толығырақ

XPIN Баға туралы ақпарат

XPIN деген не

XPIN Whitepaper

XPIN Ресми веб-сайт

XPIN Токеномикасы

XPIN Баға болжамы

XPIN Тарих

XPIN Сатып алу нұсқаулығы

XPIN фиатқа айырбастау

XPIN Спот

XPIN USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

XPIN Network Логотип

XPIN Network бағасы(XPIN)

1 XPIN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0061916
$0.0061916$0.0061916
-0.37%1D
USD
XPIN Network (XPIN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:33:25 (UTC+8)

XPIN Network (XPIN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0058653
$ 0.0058653$ 0.0058653
24 сағаттық төмен
$ 0.0063642
$ 0.0063642$ 0.0063642
24 сағаттық жоғары

$ 0.0058653
$ 0.0058653$ 0.0058653

$ 0.0063642
$ 0.0063642$ 0.0063642

$ 0.010038547477428971
$ 0.010038547477428971$ 0.010038547477428971

$ 0.000457316453478145
$ 0.000457316453478145$ 0.000457316453478145

+2.56%

-0.37%

-22.96%

-22.96%

XPIN Network (XPIN) нақты уақыттағы баға $ 0.0061916. Соңғы 24 сағат ішінде XPIN мен $ 0.0058653 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0063642 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. XPIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.010038547477428971, ал ең төменгісі — $ 0.000457316453478145.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, XPIN соңғы бір сағатта +2.56% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.37%, ал соңғы 7 күнде -22.96% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

XPIN Network (XPIN) Нарықтық ақпарат

No.324

$ 101.03M
$ 101.03M$ 101.03M

$ 384.22K
$ 384.22K$ 384.22K

$ 619.16M
$ 619.16M$ 619.16M

16.32B
16.32B 16.32B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

16.31%

BSC

XPIN Network нарықтық капитализациясы $ 101.03M, тәуліктік сауда көлемі $ 384.22K. XPIN айналымдағы мөлшері 16.32B, жалпы мөлшері 100000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 619.16M.

XPIN Network (XPIN) Баға тарихы USD

XPIN Network Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000022994-0.37%
30 күн$ +0.0053439+630.39%
60 күн$ +0.0051152+475.21%
90 күн$ +0.0059916+2,995.80%
Бүгінгі XPIN Network бағасының өзгеруі

Бүгін XPIN өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.000022994 (-0.37%) өзгерісін тіркеді.

XPIN Network 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.0053439 (+630.39%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

XPIN Network 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда XPIN $ +0.0051152 (+475.21%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

XPIN Network 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.0059916 (+2,995.80%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

XPIN Network (XPIN) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

XPIN Network Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

XPIN Network (XPIN) деген не

XPIN Network, a leading DePIN project on BNB Chain, delivers decentralized, AI-powered communication infrastructure for secure, efficient, and borderless connectivity. With wireless coverage across 150+ countries and regions, XPIN’s Global eSIM, PowerLink, and AI dNFT introduce a new era of connectivity while unlocking passive income opportunities. By reimagining how the world connects, XPIN is building the next-generation decentralized operator network.

XPIN Network MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен XPIN Network инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін XPIN стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін XPIN Network біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің XPIN Network сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

XPIN Network Баға болжамы (USD)

XPIN Network (XPIN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін XPIN Network (XPIN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: XPIN Network.

Қазір XPIN Network баға болжамын тексеріңіз!

XPIN Network (XPIN) токеномикасы

XPIN Network (XPIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. XPIN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады XPIN Network (XPIN)

XPIN Network қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы XPIN Network оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

XPIN - жергілікті валюталарға

1 XPIN Network(XPIN)-ден VND-ге
162.931954
1 XPIN Network(XPIN)-ден AUD-ге
A$0.009473148
1 XPIN Network(XPIN)-ден GBP-ге
0.004705616
1 XPIN Network(XPIN)-ден EUR-ге
0.005324776
1 XPIN Network(XPIN)-ден USD-ге
$0.0061916
1 XPIN Network(XPIN)-ден MYR-ге
RM0.025942804
1 XPIN Network(XPIN)-ден TRY-ге
0.260294864
1 XPIN Network(XPIN)-ден JPY-ге
¥0.9535064
1 XPIN Network(XPIN)-ден ARS-ге
ARS$9.105243128
1 XPIN Network(XPIN)-ден RUB-ге
0.501024272
1 XPIN Network(XPIN)-ден INR-ге
0.549318752
1 XPIN Network(XPIN)-ден IDR-ге
Rp103.193292056
1 XPIN Network(XPIN)-ден PHP-ге
0.363508836
1 XPIN Network(XPIN)-ден EGP-ге
￡E.0.292181604
1 XPIN Network(XPIN)-ден BRL-ге
R$0.033186976
1 XPIN Network(XPIN)-ден CAD-ге
C$0.00866824
1 XPIN Network(XPIN)-ден BDT-ге
0.755622864
1 XPIN Network(XPIN)-ден NGN-ге
8.9344788
1 XPIN Network(XPIN)-ден COP-ге
$23.81382234
1 XPIN Network(XPIN)-ден ZAR-ге
R.0.107052764
1 XPIN Network(XPIN)-ден UAH-ге
0.260294864
1 XPIN Network(XPIN)-ден TZS-ге
T.Sh.15.2127612
1 XPIN Network(XPIN)-ден VES-ге
Bs1.3683436
1 XPIN Network(XPIN)-ден CLP-ге
$5.8139124
1 XPIN Network(XPIN)-ден PKR-ге
Rs1.750489152
1 XPIN Network(XPIN)-ден KZT-ге
3.251890236
1 XPIN Network(XPIN)-ден THB-ге
฿0.201103168
1 XPIN Network(XPIN)-ден TWD-ге
NT$0.19132044
1 XPIN Network(XPIN)-ден AED-ге
د.إ0.022723172
1 XPIN Network(XPIN)-ден CHF-ге
Fr0.00495328
1 XPIN Network(XPIN)-ден HKD-ге
HK$0.048108732
1 XPIN Network(XPIN)-ден AMD-ге
֏2.36859658
1 XPIN Network(XPIN)-ден MAD-ге
.د.م0.057643796
1 XPIN Network(XPIN)-ден MXN-ге
$0.114420768
1 XPIN Network(XPIN)-ден SAR-ге
ريال0.0232185
1 XPIN Network(XPIN)-ден ETB-ге
Br0.944961992
1 XPIN Network(XPIN)-ден KES-ге
KSh0.799583224
1 XPIN Network(XPIN)-ден JOD-ге
د.أ0.0043898444
1 XPIN Network(XPIN)-ден PLN-ге
0.022847004
1 XPIN Network(XPIN)-ден RON-ге
лв0.027304956
1 XPIN Network(XPIN)-ден SEK-ге
kr0.058634452
1 XPIN Network(XPIN)-ден BGN-ге
лв0.010463804
1 XPIN Network(XPIN)-ден HUF-ге
Ft2.081182508
1 XPIN Network(XPIN)-ден CZK-ге
0.13064276
1 XPIN Network(XPIN)-ден KWD-ге
د.ك0.0019008212
1 XPIN Network(XPIN)-ден ILS-ге
0.0201227
1 XPIN Network(XPIN)-ден BOB-ге
Bs0.042907788
1 XPIN Network(XPIN)-ден AZN-ге
0.01052572
1 XPIN Network(XPIN)-ден TJS-ге
SM0.057086552
1 XPIN Network(XPIN)-ден GEL-ге
0.016779236
1 XPIN Network(XPIN)-ден AOA-ге
Kz5.644076812
1 XPIN Network(XPIN)-ден BHD-ге
.د.ب0.0023280416
1 XPIN Network(XPIN)-ден BMD-ге
$0.0061916
1 XPIN Network(XPIN)-ден DKK-ге
kr0.040059652
1 XPIN Network(XPIN)-ден HNL-ге
L0.162777164
1 XPIN Network(XPIN)-ден MUR-ге
0.284442104
1 XPIN Network(XPIN)-ден NAD-ге
$0.10711468
1 XPIN Network(XPIN)-ден NOK-ге
kr0.062658992
1 XPIN Network(XPIN)-ден NZD-ге
$0.0108353
1 XPIN Network(XPIN)-ден PAB-ге
B/.0.0061916
1 XPIN Network(XPIN)-ден PGK-ге
K0.026066636
1 XPIN Network(XPIN)-ден QAR-ге
ر.ق0.02259934
1 XPIN Network(XPIN)-ден RSD-ге
дин.0.629499972
1 XPIN Network(XPIN)-ден UZS-ге
soʻm73.709512016
1 XPIN Network(XPIN)-ден ALL-ге
L0.5200944
1 XPIN Network(XPIN)-ден ANG-ге
ƒ0.011082964
1 XPIN Network(XPIN)-ден AWG-ге
ƒ0.011082964
1 XPIN Network(XPIN)-ден BBD-ге
$0.0123832
1 XPIN Network(XPIN)-ден BAM-ге
KM0.010463804
1 XPIN Network(XPIN)-ден BIF-ге
Fr18.2590284
1 XPIN Network(XPIN)-ден BND-ге
$0.00804908
1 XPIN Network(XPIN)-ден BSD-ге
$0.0061916
1 XPIN Network(XPIN)-ден JMD-ге
$0.993627968
1 XPIN Network(XPIN)-ден KHR-ге
24.865837096
1 XPIN Network(XPIN)-ден KMF-ге
Fr2.6376216
1 XPIN Network(XPIN)-ден LAK-ге
134.599997308
1 XPIN Network(XPIN)-ден LKR-ге
රු1.884784956
1 XPIN Network(XPIN)-ден MDL-ге
L0.104761872
1 XPIN Network(XPIN)-ден MGA-ге
Ar27.8900622
1 XPIN Network(XPIN)-ден MOP-ге
P0.0495328
1 XPIN Network(XPIN)-ден MVR-ге
0.09473148
1 XPIN Network(XPIN)-ден MWK-ге
MK10.73066196
1 XPIN Network(XPIN)-ден MZN-ге
MT0.39564324
1 XPIN Network(XPIN)-ден NPR-ге
रु0.878711872
1 XPIN Network(XPIN)-ден PYG-ге
43.9108272
1 XPIN Network(XPIN)-ден RWF-ге
Fr8.9963948
1 XPIN Network(XPIN)-ден SBD-ге
$0.050956868
1 XPIN Network(XPIN)-ден SCR-ге
0.084391508
1 XPIN Network(XPIN)-ден SRD-ге
$0.24023408
1 XPIN Network(XPIN)-ден SVC-ге
$0.054114584
1 XPIN Network(XPIN)-ден SZL-ге
L0.10711468
1 XPIN Network(XPIN)-ден TMT-ге
m0.0216706
1 XPIN Network(XPIN)-ден TND-ге
د.ت0.018296178
1 XPIN Network(XPIN)-ден TTD-ге
$0.041917132
1 XPIN Network(XPIN)-ден UGX-ге
Sh21.5715344
1 XPIN Network(XPIN)-ден XAF-ге
Fr3.5168288
1 XPIN Network(XPIN)-ден XCD-ге
$0.01671732
1 XPIN Network(XPIN)-ден XOF-ге
Fr3.5168288
1 XPIN Network(XPIN)-ден XPF-ге
Fr0.6377348
1 XPIN Network(XPIN)-ден BWP-ге
P0.083091272
1 XPIN Network(XPIN)-ден BZD-ге
$0.012445116
1 XPIN Network(XPIN)-ден CVE-ге
$0.592721868
1 XPIN Network(XPIN)-ден DJF-ге
Fr1.1021048
1 XPIN Network(XPIN)-ден DOP-ге
$0.398677124
1 XPIN Network(XPIN)-ден DZD-ге
د.ج0.808994456
1 XPIN Network(XPIN)-ден FJD-ге
$0.014054932
1 XPIN Network(XPIN)-ден GNF-ге
Fr53.835962
1 XPIN Network(XPIN)-ден GTQ-ге
Q0.047427656
1 XPIN Network(XPIN)-ден GYD-ге
$1.295035056
1 XPIN Network(XPIN)-ден ISK-ге
kr0.7801416

XPIN Network Ресурс

XPIN Network тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми XPIN Network веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: XPIN Network туралы басқа сұрақтар

XPIN Network (XPIN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі XPIN бағасы — 0.0061916 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
XPIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
XPIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0061916. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
XPIN Network үшін нарықтық капитализация қандай?
XPIN үшін нарықтық капитализация: $ 101.03M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
XPIN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
XPIN айналымдағы ұсынысы: 16.32B USD.
XPIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
XPIN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.010038547477428971 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) XPIN бағасы қандай болды?
XPIN 0.000457316453478145 USD ATL бағасына жетті.
XPIN үшін сауда көлемі қандай?
XPIN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 384.22K USD.
Биыл XPIN өседі ме?
XPIN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін XPIN баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:33:25 (UTC+8)

XPIN Network (XPIN) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

XPIN-ден USD-ге калькуляторы

Сома

XPIN
XPIN
USD
USD

1 XPIN = 0.0061916 USD

XPIN-мен саудалаңыз

XPIN/USDT
$0.0061916
$0.0061916$0.0061916
-0.36%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,523.49
$106,523.49$106,523.49

+0.73%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,614.89
$3,614.89$3,614.89

+0.72%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.49
$168.49$168.49

+1.04%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9578
$0.9578$0.9578

+1.70%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,523.49
$106,523.49$106,523.49

+0.73%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,614.89
$3,614.89$3,614.89

+0.72%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.49
$168.49$168.49

+1.04%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3684
$2.3684$2.3684

+1.77%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$997.41
$997.41$997.41

+1.75%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0795
$0.0795$0.0795

+59.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4000
$0.4000$0.4000

+33.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05680
$0.05680$0.05680

+468.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000012900
$0.0000012900$0.0000012900

+223.95%

Ant Token Логотип

Ant Token

ANTY

$0.0000310
$0.0000310$0.0000310

+136.64%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001926
$0.0000000000001926$0.0000000000001926

+92.60%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0795
$0.0795$0.0795

+59.00%