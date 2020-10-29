Wootrade Network (WOO) токеномикасы

Wootrade Network (WOO) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Wootrade Network (WOO) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Wootrade Network (WOO) туралы ақпарат

Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade.

Ресми веб-сайт:
https://woo.org
Whitepaper:
https://learn.woo.org
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x4691937a7508860f876c9c0a2a617e7d9e945d4b

Wootrade Network (WOO) токеномикасы мен бағасын талдау

Wootrade Network (WOO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 124.46M
Жалпы қамтуы:
$ 2.21B
Айналымдағы қамту:
$ 1.91B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 144.06M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.79349
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.06533
Wootrade Network (WOO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Wootrade Network (WOO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын WOO токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша WOO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз WOO токеномикасын түсінген болсаңыз, WOO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!


