БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
TOWER Ecosystem ағымдағы бағасы: 0.000764 USD. Нақты уақыттағы TOWER-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TOWER баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!TOWER Ecosystem ағымдағы бағасы: 0.000764 USD. Нақты уақыттағы TOWER-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TOWER баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TOWER туралы толығырақ

TOWER Баға туралы ақпарат

TOWER деген не

TOWER Whitepaper

TOWER Ресми веб-сайт

TOWER Токеномикасы

TOWER Баға болжамы

TOWER Тарих

TOWER Сатып алу нұсқаулығы

TOWER фиатқа айырбастау

TOWER Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

TOWER Ecosystem Логотип

TOWER Ecosystem бағасы(TOWER)

1 TOWER-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.000764
$0.000764$0.000764
-0.92%1D
USD
TOWER Ecosystem (TOWER) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:21:05 (UTC+8)

TOWER Ecosystem (TOWER) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0007606
$ 0.0007606$ 0.0007606
24 сағаттық төмен
$ 0.0008695
$ 0.0008695$ 0.0008695
24 сағаттық жоғары

$ 0.0007606
$ 0.0007606$ 0.0007606

$ 0.0008695
$ 0.0008695$ 0.0008695

--
----

--
----

-3.47%

-0.91%

-21.49%

-21.49%

TOWER Ecosystem (TOWER) нақты уақыттағы баға $ 0.000764. Соңғы 24 сағат ішінде TOWER мен $ 0.0007606 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0008695 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TOWER үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TOWER соңғы бір сағатта -3.47% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.91%, ал соңғы 7 күнде -21.49% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

TOWER Ecosystem (TOWER) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 81.54K
$ 81.54K$ 81.54K

$ 7.64M
$ 7.64M$ 7.64M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

TOWER Ecosystem нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 81.54K. TOWER айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 10000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 7.64M.

TOWER Ecosystem (TOWER) Баға тарихы USD

TOWER Ecosystem Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000007094-0.91%
30 күн$ -0.0003371-30.62%
60 күн$ -0.0007727-50.29%
90 күн$ -0.0001922-20.11%
Бүгінгі TOWER Ecosystem бағасының өзгеруі

Бүгін TOWER өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.000007094 (-0.91%) өзгерісін тіркеді.

TOWER Ecosystem 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0003371 (-30.62%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

TOWER Ecosystem 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда TOWER $ -0.0007727 (-50.29%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

TOWER Ecosystem 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.0001922 (-20.11%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

TOWER Ecosystem (TOWER) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

TOWER Ecosystem Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

TOWER Ecosystem (TOWER) деген не

TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.

TOWER Ecosystem MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен TOWER Ecosystem инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін TOWER стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін TOWER Ecosystem біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің TOWER Ecosystem сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

TOWER Ecosystem Баға болжамы (USD)

TOWER Ecosystem (TOWER) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін TOWER Ecosystem (TOWER) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: TOWER Ecosystem.

Қазір TOWER Ecosystem баға болжамын тексеріңіз!

TOWER Ecosystem (TOWER) токеномикасы

TOWER Ecosystem (TOWER) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TOWER токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады TOWER Ecosystem (TOWER)

TOWER Ecosystem қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы TOWER Ecosystem оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

TOWER - жергілікті валюталарға

1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден VND-ге
20.10466
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден AUD-ге
A$0.00116892
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден GBP-ге
0.00058064
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден EUR-ге
0.00065704
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден USD-ге
$0.000764
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден MYR-ге
RM0.00320116
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден TRY-ге
0.03211856
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден JPY-ге
¥0.117656
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден ARS-ге
ARS$1.12023028
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден RUB-ге
0.06182288
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден INR-ге
0.06778208
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден IDR-ге
Rp12.73332824
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден PHP-ге
0.04485444
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден EGP-ге
￡E.0.0360608
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден BRL-ге
R$0.0040874
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден CAD-ге
C$0.0010696
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден BDT-ге
0.09323856
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден NGN-ге
1.10404112
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден COP-ге
$2.949804
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден ZAR-ге
R.0.0132172
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден UAH-ге
0.03211856
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден TZS-ге
T.Sh.1.877148
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден VES-ге
Bs0.168844
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден CLP-ге
$0.717396
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден PKR-ге
Rs0.21599808
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден KZT-ге
0.40126044
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден THB-ге
฿0.02481472
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден TWD-ге
NT$0.0236076
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден AED-ге
د.إ0.00280388
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден CHF-ге
Fr0.0006112
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден HKD-ге
HK$0.00593628
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден AMD-ге
֏0.2922682
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден MAD-ге
.د.م0.00711284
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден MXN-ге
$0.01411108
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден SAR-ге
ريال0.002865
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден ETB-ге
Br0.11660168
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден KES-ге
KSh0.09866296
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден JOD-ге
د.أ0.000541676
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден PLN-ге
0.00281916
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден RON-ге
лв0.00336924
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден SEK-ге
kr0.00724272
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден BGN-ге
лв0.00129116
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден HUF-ге
Ft0.25688736
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден CZK-ге
0.0161204
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден KWD-ге
د.ك0.000234548
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден ILS-ге
0.002483
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден BOB-ге
Bs0.00529452
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден AZN-ге
0.0012988
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден TJS-ге
SM0.00704408
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден GEL-ге
0.00207044
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден AOA-ге
Kz0.69643948
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден BHD-ге
.د.ب0.000288028
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден BMD-ге
$0.000764
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден DKK-ге
kr0.00494308
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден HNL-ге
L0.02008556
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден MUR-ге
0.03509816
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден NAD-ге
$0.0132172
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден NOK-ге
kr0.00773168
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден NZD-ге
$0.001337
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден PAB-ге
B/.0.000764
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден PGK-ге
K0.00321644
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден QAR-ге
ر.ق0.0027886
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден RSD-ге
дин.0.07769116
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден UZS-ге
soʻm9.09523664
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден ALL-ге
L0.064176
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден ANG-ге
ƒ0.00136756
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден AWG-ге
ƒ0.00136756
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден BBD-ге
$0.001528
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден BAM-ге
KM0.00129116
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден BIF-ге
Fr2.253036
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден BND-ге
$0.0009932
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден BSD-ге
$0.000764
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден JMD-ге
$0.12260672
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден KHR-ге
3.06826984
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден KMF-ге
Fr0.325464
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден LAK-ге
16.60869532
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден LKR-ге
රු0.23256924
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден MDL-ге
L0.01292688
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден MGA-ге
Ar3.441438
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден MOP-ге
P0.006112
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден MVR-ге
0.0116892
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден MWK-ге
MK1.3240884
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден MZN-ге
MT0.0488196
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден NPR-ге
रु0.10842688
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден PYG-ге
5.418288
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден RWF-ге
Fr1.110092
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден SBD-ге
$0.00628772
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден SCR-ге
0.01041332
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден SRD-ге
$0.0296432
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден SVC-ге
$0.00667736
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден SZL-ге
L0.0132172
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден TMT-ге
m0.002674
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден TND-ге
د.ت0.00225762
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден TTD-ге
$0.00517228
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден UGX-ге
Sh2.661776
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден XAF-ге
Fr0.434716
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден XCD-ге
$0.0020628
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден XOF-ге
Fr0.434716
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден XPF-ге
Fr0.078692
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден BWP-ге
P0.01025288
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден BZD-ге
$0.00153564
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден CVE-ге
$0.07313772
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден DJF-ге
Fr0.135992
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден DOP-ге
$0.04919396
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден DZD-ге
د.ج0.09983952
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден FJD-ге
$0.00173428
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден GNF-ге
Fr6.64298
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден GTQ-ге
Q0.00585224
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден GYD-ге
$0.15979824
1 TOWER Ecosystem(TOWER)-ден ISK-ге
kr0.096264

TOWER Ecosystem Ресурс

TOWER Ecosystem тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми TOWER Ecosystem веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: TOWER Ecosystem туралы басқа сұрақтар

TOWER Ecosystem (TOWER) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TOWER бағасы — 0.000764 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TOWER-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TOWER-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.000764. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
TOWER Ecosystem үшін нарықтық капитализация қандай?
TOWER үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TOWER үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TOWER айналымдағы ұсынысы: -- USD.
TOWER үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TOWER барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TOWER бағасы қандай болды?
TOWER -- USD ATL бағасына жетті.
TOWER үшін сауда көлемі қандай?
TOWER үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 81.54K USD.
Биыл TOWER өседі ме?
TOWER биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TOWER баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:21:05 (UTC+8)

TOWER Ecosystem (TOWER) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

TOWER-ден USD-ге калькуляторы

Сома

TOWER
TOWER
USD
USD

1 TOWER = 0.000764 USD

TOWER-мен саудалаңыз

TOWER/USDT
$0.000764
$0.000764$0.000764
-0.59%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,180.91
$106,180.91$106,180.91

+0.41%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,613.87
$3,613.87$3,613.87

+0.69%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.31
$168.31$168.31

+0.94%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9628
$0.9628$0.9628

+2.24%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,180.91
$106,180.91$106,180.91

+0.41%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,613.87
$3,613.87$3,613.87

+0.69%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.31
$168.31$168.31

+0.94%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3606
$2.3606$2.3606

+1.44%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$993.40
$993.40$993.40

+1.35%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0781
$0.0781$0.0781

+56.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4001
$0.4001$0.4001

+33.36%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05600
$0.05600$0.05600

+460.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008449
$0.0000008449$0.0000008449

+112.17%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000043
$0.000043$0.000043

+95.45%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001550
$0.0000000000001550$0.0000000000001550

+55.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0781
$0.0781$0.0781

+56.20%