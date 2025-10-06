BNKR бағасы(BNKR)
-1.95%
+0.84%
-7.54%
-7.54%
BNKR (BNKR) нақты уақыттағы баға $ 0.0003679. Соңғы 24 сағат ішінде BNKR мен $ 0.0003537 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.000395 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BNKR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BNKR соңғы бір сағатта -1.95% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.84%, ал соңғы 7 күнде -7.54% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
BASE
BNKR нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 60.33K. BNKR айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері --. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): --.
BNKR Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ +0.000003065
|+0.84%
|30 күн
|$ -0.0002521
|-40.67%
|60 күн
|$ -0.0002691
|-42.25%
|90 күн
|$ +0.0000679
|+22.63%
Бүгін BNKR өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.000003065 (+0.84%) өзгерісін тіркеді.
Соңғы 30 күнде баға $ -0.0002521 (-40.67%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.
Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда BNKR $ -0.0002691 (-42.25%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.
Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.0000679 (+22.63%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.
BNKR (BNKR) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?
BNKR Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз
BNKR is an AI driven crypto assistant. You can trade with simple language prompts and it has a sense of humour
BNKR MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді.
Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін BNKR стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін BNKR біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.
Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің BNKR сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.
BNKR (BNKR) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін BNKR (BNKR) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: BNKR.
Қазір BNKR баға болжамын тексеріңіз!
BNKR (BNKR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BNKR токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!
BNKR қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы BNKR оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.
BNKR тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:
|Уақыт (UTC+8)
|Түр
|Ақпарат
|10-18 16:36:53
|Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
|10-18 09:33:00
|Сала жаңартулары
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
|10-17 19:52:08
|Сала жаңартулары
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
|10-17 14:38:57
|Сала жаңартулары
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
|10-17 08:10:00
|Сала жаңартулары
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
|10-17 04:42:12
|Сала жаңартулары
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions
Сома
1 BNKR = 0.0003679 USD
-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы