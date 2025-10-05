Timeworx.io ағымдағы бағасы: 0.004086 USD. Нақты уақыттағы TIX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TIX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Timeworx.io ағымдағы бағасы: 0.004086 USD. Нақты уақыттағы TIX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TIX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

1 TIX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.004086
+0.96%1D
USD
Timeworx.io (TIX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:24:11 (UTC+8)

Timeworx.io (TIX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00403
24 сағаттық төмен
$ 0.004113
24 сағаттық жоғары

$ 0.00403
$ 0.004113
--
--
+0.12%

+0.96%

-0.69%

-0.69%

Timeworx.io (TIX) нақты уақыттағы баға $ 0.004086. Соңғы 24 сағат ішінде TIX мен $ 0.00403 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.004113 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TIX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TIX соңғы бір сағатта +0.12% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.96%, ал соңғы 7 күнде -0.69% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Timeworx.io (TIX) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 23.66K
$ 2.04M
--
----

500,000,000
BSC

Timeworx.io нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 23.66K. TIX айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 500000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.04M.

Timeworx.io (TIX) Баға тарихы USD

Timeworx.io Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00003885+0.96%
30 күн$ -0.000375-8.41%
60 күн$ +0.000023+0.56%
90 күн$ -0.004045-49.75%
Бүгінгі Timeworx.io бағасының өзгеруі

Бүгін TIX өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.00003885 (+0.96%) өзгерісін тіркеді.

Timeworx.io 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.000375 (-8.41%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Timeworx.io 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда TIX $ +0.000023 (+0.56%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Timeworx.io 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.004045 (-49.75%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Timeworx.io (TIX) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Timeworx.io Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Timeworx.io (TIX) деген не

Timeworx.io is the Data Processing Layer for Nextgen AI, focused on a mission to revolutionize data processing by combining decentralization, AI, and human intelligence to deliver scalable, efficient and transparent solutions.

Timeworx.io MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Timeworx.io инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін TIX стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Timeworx.io біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Timeworx.io сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Timeworx.io Баға болжамы (USD)

Timeworx.io (TIX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Timeworx.io (TIX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Timeworx.io.

Қазір Timeworx.io баға болжамын тексеріңіз!

Timeworx.io (TIX) токеномикасы

Timeworx.io (TIX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TIX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Timeworx.io (TIX)

Timeworx.io қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Timeworx.io оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

TIX - жергілікті валюталарға

Timeworx.io Ресурс

Timeworx.io тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Timeworx.io веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Timeworx.io туралы басқа сұрақтар

Timeworx.io (TIX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TIX бағасы — 0.004086 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TIX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TIX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.004086. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Timeworx.io үшін нарықтық капитализация қандай?
TIX үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TIX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TIX айналымдағы ұсынысы: -- USD.
TIX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TIX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TIX бағасы қандай болды?
TIX -- USD ATL бағасына жетті.
TIX үшін сауда көлемі қандай?
TIX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 23.66K USD.
Биыл TIX өседі ме?
TIX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TIX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:24:11 (UTC+8)

Соңғы жаңалықтар

Биткойн нарығының жаңартуы: BTC АҚШ$125,000-нан жоғары рекордтық деңгейге жетті

October 5, 2025

MEXC маржинді фьючерстердің қайтарымы: сауданы екі еселеу мүмкіндіктері мен қиындықтары

October 3, 2025

Ақылды сауда, нөлдік комиссиялар: MEXC-тің AI көмекші тапсырыстары ойын ережелерін қалай өзгертуде

October 3, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

