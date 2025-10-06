БиржаDEX+
Titans Tap ағымдағы бағасы: 0.001666 USD. Нақты уақыттағы TIT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TIT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TIT туралы толығырақ

TIT Баға туралы ақпарат

TIT деген не

TIT Whitepaper

TIT Ресми веб-сайт

TIT Токеномикасы

TIT Баға болжамы

TIT Тарих

TIT Сатып алу нұсқаулығы

TIT фиатқа айырбастау

TIT Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Titans Tap Логотип

Titans Tap бағасы(TIT)

1 TIT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.001666
$0.001666$0.001666
-2.00%1D
USD
Titans Tap (TIT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:19:24 (UTC+8)

Titans Tap (TIT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.000887
$ 0.000887$ 0.000887
24 сағаттық төмен
$ 0.0017
$ 0.0017$ 0.0017
24 сағаттық жоғары

$ 0.000887
$ 0.000887$ 0.000887

$ 0.0017
$ 0.0017$ 0.0017

$ 0.023428722155694283
$ 0.023428722155694283$ 0.023428722155694283

$ 0.001000455808421485
$ 0.001000455808421485$ 0.001000455808421485

+85.52%

-2.00%

-7.35%

-7.35%

Titans Tap (TIT) нақты уақыттағы баға $ 0.001666. Соңғы 24 сағат ішінде TIT мен $ 0.000887 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0017 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TIT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.023428722155694283, ал ең төменгісі — $ 0.001000455808421485.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TIT соңғы бір сағатта +85.52% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.00%, ал соңғы 7 күнде -7.35% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Titans Tap (TIT) Нарықтық ақпарат

No.9102

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 38.75K
$ 38.75K$ 38.75K

$ 133.28M
$ 133.28M$ 133.28M

0.00
0.00 0.00

80,000,000,000
80,000,000,000 80,000,000,000

79,999,996,900
79,999,996,900 79,999,996,900

0.00%

SOL

Titans Tap нарықтық капитализациясы $ 0.00, тәуліктік сауда көлемі $ 38.75K. TIT айналымдағы мөлшері 0.00, жалпы мөлшері 79999996900. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 133.28M.

Titans Tap (TIT) Баға тарихы USD

Titans Tap Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000034-2.00%
30 күн$ +0.001114+201.81%
60 күн$ -0.000544-24.62%
90 күн$ -0.003334-66.68%
Бүгінгі Titans Tap бағасының өзгеруі

Бүгін TIT өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.000034 (-2.00%) өзгерісін тіркеді.

Titans Tap 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.001114 (+201.81%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Titans Tap 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда TIT $ -0.000544 (-24.62%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Titans Tap 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.003334 (-66.68%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Titans Tap (TIT) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Titans Tap Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Titans Tap (TIT) деген не

Titan’s Tap is a Web3.0 idle RPG built on blockchain, combining Greek mythology with a “Gather-to-Earn” model. Players collect divine powers, battle through episodic stories, and earn TIT tokens while owning in-game assets.

Titans Tap MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Titans Tap инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін TIT стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Titans Tap біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Titans Tap сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Titans Tap Баға болжамы (USD)

Titans Tap (TIT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Titans Tap (TIT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Titans Tap.

Қазір Titans Tap баға болжамын тексеріңіз!

Titans Tap (TIT) токеномикасы

Titans Tap (TIT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TIT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Titans Tap (TIT)

Titans Tap қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Titans Tap оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

TIT - жергілікті валюталарға

1 Titans Tap(TIT)-ден VND-ге
43.84079
1 Titans Tap(TIT)-ден AUD-ге
A$0.00254898
1 Titans Tap(TIT)-ден GBP-ге
0.00126616
1 Titans Tap(TIT)-ден EUR-ге
0.00143276
1 Titans Tap(TIT)-ден USD-ге
$0.001666
1 Titans Tap(TIT)-ден MYR-ге
RM0.00698054
1 Titans Tap(TIT)-ден TRY-ге
0.07003864
1 Titans Tap(TIT)-ден JPY-ге
¥0.256564
1 Titans Tap(TIT)-ден ARS-ге
ARS$2.44280582
1 Titans Tap(TIT)-ден RUB-ге
0.13481272
1 Titans Tap(TIT)-ден INR-ге
0.14780752
1 Titans Tap(TIT)-ден IDR-ге
Rp27.76665556
1 Titans Tap(TIT)-ден PHP-ге
0.09781086
1 Titans Tap(TIT)-ден EGP-ге
￡E.0.0786352
1 Titans Tap(TIT)-ден BRL-ге
R$0.0089131
1 Titans Tap(TIT)-ден CAD-ге
C$0.0023324
1 Titans Tap(TIT)-ден BDT-ге
0.20331864
1 Titans Tap(TIT)-ден NGN-ге
2.40750328
1 Titans Tap(TIT)-ден COP-ге
$6.432426
1 Titans Tap(TIT)-ден ZAR-ге
R.0.0288218
1 Titans Tap(TIT)-ден UAH-ге
0.07003864
1 Titans Tap(TIT)-ден TZS-ге
T.Sh.4.093362
1 Titans Tap(TIT)-ден VES-ге
Bs0.368186
1 Titans Tap(TIT)-ден CLP-ге
$1.564374
1 Titans Tap(TIT)-ден PKR-ге
Rs0.47101152
1 Titans Tap(TIT)-ден KZT-ге
0.87499986
1 Titans Tap(TIT)-ден THB-ге
฿0.05411168
1 Titans Tap(TIT)-ден TWD-ге
NT$0.0514794
1 Titans Tap(TIT)-ден AED-ге
د.إ0.00611422
1 Titans Tap(TIT)-ден CHF-ге
Fr0.0013328
1 Titans Tap(TIT)-ден HKD-ге
HK$0.01294482
1 Titans Tap(TIT)-ден AMD-ге
֏0.6373283
1 Titans Tap(TIT)-ден MAD-ге
.د.م0.01551046
1 Titans Tap(TIT)-ден MXN-ге
$0.03077102
1 Titans Tap(TIT)-ден SAR-ге
ريال0.0062475
1 Titans Tap(TIT)-ден ETB-ге
Br0.25426492
1 Titans Tap(TIT)-ден KES-ге
KSh0.21514724
1 Titans Tap(TIT)-ден JOD-ге
د.أ0.001181194
1 Titans Tap(TIT)-ден PLN-ге
0.00614754
1 Titans Tap(TIT)-ден RON-ге
лв0.00734706
1 Titans Tap(TIT)-ден SEK-ге
kr0.01579368
1 Titans Tap(TIT)-ден BGN-ге
лв0.00281554
1 Titans Tap(TIT)-ден HUF-ге
Ft0.56017584
1 Titans Tap(TIT)-ден CZK-ге
0.0351526
1 Titans Tap(TIT)-ден KWD-ге
د.ك0.000511462
1 Titans Tap(TIT)-ден ILS-ге
0.0054145
1 Titans Tap(TIT)-ден BOB-ге
Bs0.01154538
1 Titans Tap(TIT)-ден AZN-ге
0.0028322
1 Titans Tap(TIT)-ден TJS-ге
SM0.01536052
1 Titans Tap(TIT)-ден GEL-ге
0.00451486
1 Titans Tap(TIT)-ден AOA-ге
Kz1.51867562
1 Titans Tap(TIT)-ден BHD-ге
.د.ب0.000628082
1 Titans Tap(TIT)-ден BMD-ге
$0.001666
1 Titans Tap(TIT)-ден DKK-ге
kr0.01077902
1 Titans Tap(TIT)-ден HNL-ге
L0.04379914
1 Titans Tap(TIT)-ден MUR-ге
0.07653604
1 Titans Tap(TIT)-ден NAD-ге
$0.0288218
1 Titans Tap(TIT)-ден NOK-ге
kr0.01685992
1 Titans Tap(TIT)-ден NZD-ге
$0.0029155
1 Titans Tap(TIT)-ден PAB-ге
B/.0.001666
1 Titans Tap(TIT)-ден PGK-ге
K0.00701386
1 Titans Tap(TIT)-ден QAR-ге
ر.ق0.0060809
1 Titans Tap(TIT)-ден RSD-ге
дин.0.16941554
1 Titans Tap(TIT)-ден UZS-ге
soʻm19.83333016
1 Titans Tap(TIT)-ден ALL-ге
L0.139944
1 Titans Tap(TIT)-ден ANG-ге
ƒ0.00298214
1 Titans Tap(TIT)-ден AWG-ге
ƒ0.00298214
1 Titans Tap(TIT)-ден BBD-ге
$0.003332
1 Titans Tap(TIT)-ден BAM-ге
KM0.00281554
1 Titans Tap(TIT)-ден BIF-ге
Fr4.913034
1 Titans Tap(TIT)-ден BND-ге
$0.0021658
1 Titans Tap(TIT)-ден BSD-ге
$0.001666
1 Titans Tap(TIT)-ден JMD-ге
$0.26735968
1 Titans Tap(TIT)-ден KHR-ге
6.69075596
1 Titans Tap(TIT)-ден KMF-ге
Fr0.709716
1 Titans Tap(TIT)-ден LAK-ге
36.21739058
1 Titans Tap(TIT)-ден LKR-ге
රු0.50714706
1 Titans Tap(TIT)-ден MDL-ге
L0.02818872
1 Titans Tap(TIT)-ден MGA-ге
Ar7.504497
1 Titans Tap(TIT)-ден MOP-ге
P0.013328
1 Titans Tap(TIT)-ден MVR-ге
0.0254898
1 Titans Tap(TIT)-ден MWK-ге
MK2.8873446
1 Titans Tap(TIT)-ден MZN-ге
MT0.1064574
1 Titans Tap(TIT)-ден NPR-ге
रु0.23643872
1 Titans Tap(TIT)-ден PYG-ге
11.815272
1 Titans Tap(TIT)-ден RWF-ге
Fr2.420698
1 Titans Tap(TIT)-ден SBD-ге
$0.01371118
1 Titans Tap(TIT)-ден SCR-ге
0.02270758
1 Titans Tap(TIT)-ден SRD-ге
$0.0646408
1 Titans Tap(TIT)-ден SVC-ге
$0.01456084
1 Titans Tap(TIT)-ден SZL-ге
L0.0288218
1 Titans Tap(TIT)-ден TMT-ге
m0.005831
1 Titans Tap(TIT)-ден TND-ге
د.ت0.00492303
1 Titans Tap(TIT)-ден TTD-ге
$0.01127882
1 Titans Tap(TIT)-ден UGX-ге
Sh5.804344
1 Titans Tap(TIT)-ден XAF-ге
Fr0.947954
1 Titans Tap(TIT)-ден XCD-ге
$0.0044982
1 Titans Tap(TIT)-ден XOF-ге
Fr0.947954
1 Titans Tap(TIT)-ден XPF-ге
Fr0.171598
1 Titans Tap(TIT)-ден BWP-ге
P0.02235772
1 Titans Tap(TIT)-ден BZD-ге
$0.00334866
1 Titans Tap(TIT)-ден CVE-ге
$0.15948618
1 Titans Tap(TIT)-ден DJF-ге
Fr0.296548
1 Titans Tap(TIT)-ден DOP-ге
$0.10727374
1 Titans Tap(TIT)-ден DZD-ге
د.ج0.21771288
1 Titans Tap(TIT)-ден FJD-ге
$0.00378182
1 Titans Tap(TIT)-ден GNF-ге
Fr14.48587
1 Titans Tap(TIT)-ден GTQ-ге
Q0.01276156
1 Titans Tap(TIT)-ден GYD-ге
$0.34846056
1 Titans Tap(TIT)-ден ISK-ге
kr0.209916

Titans Tap Ресурс

Titans Tap тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Titans Tap веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Titans Tap туралы басқа сұрақтар

Titans Tap (TIT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TIT бағасы — 0.001666 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TIT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TIT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.001666. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Titans Tap үшін нарықтық капитализация қандай?
TIT үшін нарықтық капитализация: $ 0.00 USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TIT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TIT айналымдағы ұсынысы: 0.00 USD.
TIT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TIT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.023428722155694283 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TIT бағасы қандай болды?
TIT 0.001000455808421485 USD ATL бағасына жетті.
TIT үшін сауда көлемі қандай?
TIT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 38.75K USD.
Биыл TIT өседі ме?
TIT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TIT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:19:24 (UTC+8)

Titans Tap (TIT) Маңызды салалық жаңалықтар

11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

TIT-ден USD-ге калькуляторы

Сома

TIT
TIT
USD
USD

1 TIT = 0.001666 USD

TIT-мен саудалаңыз

TIT/USDT
$0.001666
$0.001666$0.001666
+0.36%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

