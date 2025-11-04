Titans Tap (TIT) Баға болжамы (USD)

Titans Tap үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта TIT қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Titans Tap бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Titans Tap бағасын болжау
$0.001398
-17.76%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 08:53:12 (UTC+8)

Titans Tap 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Titans Tap (TIT) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Titans Tap 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.001398 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Titans Tap (TIT) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Titans Tap 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.001467 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Titans Tap (TIT) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға TIT $ 0.001541, ал өсу қарқыны 10.25%.

Titans Tap (TIT) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға TIT $ 0.001618, ал өсу қарқыны 15.76%.

Titans Tap (TIT) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға TIT $ 0.001699 және өсу қарқыны 21.55%.

Titans Tap (TIT) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға TIT $ 0.001784 және өсу қарқыны 27.63%.

Titans Tap (TIT) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Titans Tap бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.002906 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Titans Tap (TIT) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Titans Tap бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.004734 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.001398
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001467
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001541
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001618
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001699
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001784
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001873
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001967
    40.71%
  • 2033
    $ 0.002065
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002168
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002277
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002391
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002510
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002636
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002767
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002906
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Titans Tap бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.001398
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.001398
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.001399
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.001403
    0.41%
Бүгінгі Titans Tap (TIT) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі TIT үшін болжанған баға: $0.001398. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Titans Tap (TIT) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын TIT үшін баға туралы болжам: $0.001398. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Titans Tap (TIT) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, TIT үшін баға туралы болжам $0.001399 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Titans Tap (TIT) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, TIT үшін болжалды баға $0.001403 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Titans Tap баға статистикасы

$ 0.001398
$ 0.001398$ 0.001398

-17.76%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 39.41K
$ 39.41K$ 39.41K

--

Соңғы TIT бағасы $ 0.001398. Оның 24 сағаттағы өзгерісі -17.76%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 39.41K.
Сонымен қатар, TIT айналымдағы ұсынысы 0.00 және жалпы нарықтық капитализациясы $ 0.00.

Titans Tap (TIT) қалай сатып алуға болады

TIT сатып алмақшысыз ба? Енді TIT арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. Titans Tap сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір TIT сатып алуды үйреніңіз

Titans Tap Тарихи баға

Titans Tap нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Titans Tap ағымдағы бағасы — 0.001398 USD. Titans Tap(TIT) айналымдағы мөлшері — 0.00 TIT. Бұл оған $0.00 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.57%
    $ 0.000508
    $ 0.0017
    $ 0.000887
  • 7 күн
    -0.22%
    $ -0.000399
    $ 0.001798
    $ 0.000777
  • 30 күн
    1.15%
    $ 0.000748
    $ 0.001798
    $ 0.000639
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Titans Tap токені $0.000508 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.57% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Titans Tap токені саудаланған ең жоғары баға $0.001798 және ең төмен баға $0.000777 болды. Ол -0.22% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд TIT нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Titans Tap токені 1.15% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $0.000748 көрсетеді. Бұл жақын арада TIT бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық Titans Tap баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық TIT баға тарихын қарау.

Titans Tap (TIT) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Titans Tap бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген TIT токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Titans Tap бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль TIT токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Titans Tap бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың TIT болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін TIT импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Titans Tap болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

TIT бағасын болжау неліктен маңызды?

TIT Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

TIT қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, TIT жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда TIT бағасы қандай болады?
Titans Tap (TIT) баға болжау құралына сәйкес, болжамды TIT бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы TIT қанша тұрады?
1 Titans Tap (TIT) бағасы бүгін $0.001398. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, TIT 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды TIT бағасы қандай?
Titans Tap (TIT) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 TIT болады.
2028 жылы болжамды TIT бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Titans Tap (TIT) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды TIT бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Titans Tap (TIT) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы TIT қанша тұрады?
1 Titans Tap (TIT) бағасы бүгін $0.001398. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, TIT 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған TIT баға болжамы қандай?
Titans Tap (TIT) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 TIT болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.