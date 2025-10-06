БиржаDEX+
SP500 xStock ағымдағы бағасы: 679.3 USD. Нақты уақыттағы SPYX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SPYX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SPYX туралы толығырақ

SPYX Баға туралы ақпарат

SPYX деген не

SPYX Ресми веб-сайт

SPYX Токеномикасы

SPYX Баға болжамы

SPYX Тарих

SPYX Сатып алу нұсқаулығы

SPYX фиатқа айырбастау

SPYX Спот

SP500 xStock Логотип

SP500 xStock бағасы(SPYX)

1 SPYX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$679.3
$679.3$679.3
-0.27%1D
USD
SP500 xStock (SPYX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:13:46 (UTC+8)

SP500 xStock (SPYX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 677.77
$ 677.77$ 677.77
24 сағаттық төмен
$ 689.39
$ 689.39$ 689.39
24 сағаттық жоғары

$ 677.77
$ 677.77$ 677.77

$ 689.39
$ 689.39$ 689.39

$ 692.479563624506
$ 692.479563624506$ 692.479563624506

$ 594.884270877716
$ 594.884270877716$ 594.884270877716

-0.74%

-0.27%

-1.30%

-1.30%

SP500 xStock (SPYX) нақты уақыттағы баға $ 679.3. Соңғы 24 сағат ішінде SPYX мен $ 677.77 аралығында сауда жасалып, ал $ 689.39 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SPYX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 692.479563624506, ал ең төменгісі — $ 594.884270877716.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SPYX соңғы бір сағатта -0.74% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.27%, ал соңғы 7 күнде -1.30% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

SP500 xStock (SPYX) Нарықтық ақпарат

No.916

$ 16.40M
$ 16.40M$ 16.40M

$ 58.33K
$ 58.33K$ 58.33K

$ 16.40M
$ 16.40M$ 16.40M

24.15K
24.15K 24.15K

--
----

24,149.1434271
24,149.1434271 24,149.1434271

SOL

SP500 xStock нарықтық капитализациясы $ 16.40M, тәуліктік сауда көлемі $ 58.33K. SPYX айналымдағы мөлшері 24.15K, жалпы мөлшері 24149.1434271. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 16.40M.

SP500 xStock (SPYX) Баға тарихы USD

SP500 xStock Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -1.8391-0.27%
30 күн$ +10.67+1.59%
60 күн$ +33.84+5.24%
90 күн$ +49.48+7.85%
Бүгінгі SP500 xStock бағасының өзгеруі

Бүгін SPYX өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -1.8391 (-0.27%) өзгерісін тіркеді.

SP500 xStock 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +10.67 (+1.59%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

SP500 xStock 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда SPYX $ +33.84 (+5.24%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

SP500 xStock 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +49.48 (+7.85%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

SP500 xStock (SPYX) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

SP500 xStock Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

SP500 xStock (SPYX) деген не

SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

SP500 xStock MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен SP500 xStock инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін SPYX стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін SP500 xStock біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің SP500 xStock сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

SP500 xStock Баға болжамы (USD)

SP500 xStock (SPYX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін SP500 xStock (SPYX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: SP500 xStock.

Қазір SP500 xStock баға болжамын тексеріңіз!

SP500 xStock (SPYX) токеномикасы

SP500 xStock (SPYX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SPYX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы SP500 xStock оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

SP500 xStock Ресурс

SP500 xStock тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми SP500 xStock веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: SP500 xStock туралы басқа сұрақтар

SP500 xStock (SPYX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SPYX бағасы — 679.3 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SPYX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SPYX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 679.3. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
SP500 xStock үшін нарықтық капитализация қандай?
SPYX үшін нарықтық капитализация: $ 16.40M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SPYX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SPYX айналымдағы ұсынысы: 24.15K USD.
SPYX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SPYX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 692.479563624506 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SPYX бағасы қандай болды?
SPYX 594.884270877716 USD ATL бағасына жетті.
SPYX үшін сауда көлемі қандай?
SPYX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 58.33K USD.
Биыл SPYX өседі ме?
SPYX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SPYX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:13:46 (UTC+8)

SP500 xStock (SPYX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

