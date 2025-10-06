БиржаDEX+
Xeleb Protocol ағымдағы бағасы: 0.02 USD. Нақты уақыттағы XCX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. XCX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

XCX туралы толығырақ

XCX Баға туралы ақпарат

XCX деген не

XCX Whitepaper

XCX Ресми веб-сайт

XCX Токеномикасы

XCX Баға болжамы

XCX Тарих

XCX Сатып алу нұсқаулығы

XCX фиатқа айырбастау

XCX Спот

XCX USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Xeleb Protocol Логотип

Xeleb Protocol бағасы(XCX)

1 XCX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.02011
$0.02011$0.02011
-1.85%1D
USD
Xeleb Protocol (XCX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:32:01 (UTC+8)

Xeleb Protocol (XCX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01965
$ 0.01965$ 0.01965
24 сағаттық төмен
$ 0.02409
$ 0.02409$ 0.02409
24 сағаттық жоғары

$ 0.01965
$ 0.01965$ 0.01965

$ 0.02409
$ 0.02409$ 0.02409

$ 0.09145411179261065
$ 0.09145411179261065$ 0.09145411179261065

$ 0.022014315221254546
$ 0.022014315221254546$ 0.022014315221254546

-9.96%

-1.84%

-47.51%

-47.51%

Xeleb Protocol (XCX) нақты уақыттағы баға $ 0.02. Соңғы 24 сағат ішінде XCX мен $ 0.01965 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.02409 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. XCX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.09145411179261065, ал ең төменгісі — $ 0.022014315221254546.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, XCX соңғы бір сағатта -9.96% өзгерді, 24 сағат ішінде -1.84%, ал соңғы 7 күнде -47.51% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Xeleb Protocol (XCX) Нарықтық ақпарат

No.1735

$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M

$ 264.17K
$ 264.17K$ 264.17K

$ 20.00M
$ 20.00M$ 20.00M

108.30M
108.30M 108.30M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,897,827.8965449
999,897,827.8965449 999,897,827.8965449

10.83%

BSC

Xeleb Protocol нарықтық капитализациясы $ 2.17M, тәуліктік сауда көлемі $ 264.17K. XCX айналымдағы мөлшері 108.30M, жалпы мөлшері 999897827.8965449. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 20.00M.

Xeleb Protocol (XCX) Баға тарихы USD

Xeleb Protocol Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000379-1.84%
30 күн$ -0.05372-72.88%
60 күн$ -0.01825-47.72%
90 күн$ 00.00%
Бүгінгі Xeleb Protocol бағасының өзгеруі

Бүгін XCX өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.000379 (-1.84%) өзгерісін тіркеді.

Xeleb Protocol 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.05372 (-72.88%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Xeleb Protocol 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда XCX $ -0.01825 (-47.72%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Xeleb Protocol 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ 0 (0.00%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Xeleb Protocol (XCX) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Xeleb Protocol Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Xeleb Protocol (XCX) деген не

Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.

Xeleb Protocol MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Xeleb Protocol инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін XCX стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Xeleb Protocol біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Xeleb Protocol сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Xeleb Protocol Баға болжамы (USD)

Xeleb Protocol (XCX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Xeleb Protocol (XCX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Xeleb Protocol.

Қазір Xeleb Protocol баға болжамын тексеріңіз!

Xeleb Protocol (XCX) токеномикасы

Xeleb Protocol (XCX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. XCX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Xeleb Protocol (XCX)

Xeleb Protocol қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Xeleb Protocol оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

XCX - жергілікті валюталарға

Xeleb Protocol Ресурс

Xeleb Protocol тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Xeleb Protocol веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Xeleb Protocol туралы басқа сұрақтар

Xeleb Protocol (XCX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі XCX бағасы — 0.02 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
XCX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
XCX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.02. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Xeleb Protocol үшін нарықтық капитализация қандай?
XCX үшін нарықтық капитализация: $ 2.17M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
XCX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
XCX айналымдағы ұсынысы: 108.30M USD.
XCX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
XCX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.09145411179261065 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) XCX бағасы қандай болды?
XCX 0.022014315221254546 USD ATL бағасына жетті.
XCX үшін сауда көлемі қандай?
XCX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 264.17K USD.
Биыл XCX өседі ме?
XCX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін XCX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:32:01 (UTC+8)

Xeleb Protocol (XCX) Маңызды салалық жаңалықтар

Соңғы жаңалықтар

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

XCX-ден USD-ге калькуляторы

Сома

XCX
XCX
USD
USD

1 XCX = 0.02 USD

XCX-мен саудалаңыз

XCX/USDT
$0.02011
$0.02011$0.02011
-1.84%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

