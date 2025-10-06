БиржаDEX+
Sunrise Layer ағымдағы бағасы: 0.008293 USD. Нақты уақыттағы RISE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RISE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Sunrise Layer Логотип

Sunrise Layer бағасы(RISE)

1 RISE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.008293
-0.01%1D
USD
Sunrise Layer (RISE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:05:31 (UTC+8)

Sunrise Layer (RISE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.008286
24 сағаттық төмен
$ 0.008814
24 сағаттық жоғары

$ 0.008286
$ 0.008814
--
--
-2.03%

-0.01%

-11.08%

-11.08%

Sunrise Layer (RISE) нақты уақыттағы баға $ 0.008293. Соңғы 24 сағат ішінде RISE мен $ 0.008286 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.008814 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RISE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RISE соңғы бір сағатта -2.03% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.01%, ал соңғы 7 күнде -11.08% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Sunrise Layer (RISE) Нарықтық ақпарат

--
$ 102.12K
$ 102.12K$ 102.12K

$ 4.15M
$ 4.15M$ 4.15M

--
500,000,000
500,000,000 500,000,000

SUNRISE

Sunrise Layer нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 102.12K. RISE айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 500000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 4.15M.

Sunrise Layer (RISE) Баға тарихы USD

Sunrise Layer Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00000083-0.01%
30 күн$ -0.002205-21.01%
60 күн$ -0.004242-33.85%
90 күн$ -0.031707-79.27%
Бүгінгі Sunrise Layer бағасының өзгеруі

Бүгін RISE өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.00000083 (-0.01%) өзгерісін тіркеді.

Sunrise Layer 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.002205 (-21.01%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Sunrise Layer 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда RISE $ -0.004242 (-33.85%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Sunrise Layer 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.031707 (-79.27%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Sunrise Layer (RISE) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Sunrise Layer Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Sunrise Layer (RISE) деген не

Integrating Data Availability layer and Liquidity Hub functions into a single platform powered by Proof-of-Liquidity — enabling sovereign rollups and leading L1s like Ethereum and Solana to connect seamlessly through deep, shared liquidity.

Sunrise Layer MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Sunrise Layer инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін RISE стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Sunrise Layer біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Sunrise Layer сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Sunrise Layer Баға болжамы (USD)

Sunrise Layer (RISE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Sunrise Layer (RISE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Sunrise Layer.

Қазір Sunrise Layer баға болжамын тексеріңіз!

Sunrise Layer (RISE) токеномикасы

Sunrise Layer (RISE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. RISE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Sunrise Layer (RISE)

Sunrise Layer қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Sunrise Layer оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

RISE - жергілікті валюталарға

1 Sunrise Layer(RISE)-ден VND-ге
218.230295
1 Sunrise Layer(RISE)-ден AUD-ге
A$0.01268829
1 Sunrise Layer(RISE)-ден GBP-ге
0.00630268
1 Sunrise Layer(RISE)-ден EUR-ге
0.00713198
1 Sunrise Layer(RISE)-ден USD-ге
$0.008293
1 Sunrise Layer(RISE)-ден MYR-ге
RM0.03474767
1 Sunrise Layer(RISE)-ден TRY-ге
0.34863772
1 Sunrise Layer(RISE)-ден JPY-ге
¥1.277122
1 Sunrise Layer(RISE)-ден ARS-ге
ARS$12.15977711
1 Sunrise Layer(RISE)-ден RUB-ге
0.67106956
1 Sunrise Layer(RISE)-ден INR-ге
0.73575496
1 Sunrise Layer(RISE)-ден IDR-ге
Rp138.21661138
1 Sunrise Layer(RISE)-ден PHP-ге
0.48688203
1 Sunrise Layer(RISE)-ден EGP-ге
￡E.0.3914296
1 Sunrise Layer(RISE)-ден BRL-ге
R$0.04436755
1 Sunrise Layer(RISE)-ден CAD-ге
C$0.0116102
1 Sunrise Layer(RISE)-ден BDT-ге
1.01207772
1 Sunrise Layer(RISE)-ден NGN-ге
11.98404844
1 Sunrise Layer(RISE)-ден COP-ге
$32.019273
1 Sunrise Layer(RISE)-ден ZAR-ге
R.0.14371769
1 Sunrise Layer(RISE)-ден UAH-ге
0.34863772
1 Sunrise Layer(RISE)-ден TZS-ге
T.Sh.20.375901
1 Sunrise Layer(RISE)-ден VES-ге
Bs1.832753
1 Sunrise Layer(RISE)-ден CLP-ге
$7.79542
1 Sunrise Layer(RISE)-ден PKR-ге
Rs2.34459696
1 Sunrise Layer(RISE)-ден KZT-ге
4.35556653
1 Sunrise Layer(RISE)-ден THB-ге
฿0.26935664
1 Sunrise Layer(RISE)-ден TWD-ге
NT$0.2562537
1 Sunrise Layer(RISE)-ден AED-ге
د.إ0.03043531
1 Sunrise Layer(RISE)-ден CHF-ге
Fr0.0066344
1 Sunrise Layer(RISE)-ден HKD-ге
HK$0.06443661
1 Sunrise Layer(RISE)-ден AMD-ге
֏3.17248715
1 Sunrise Layer(RISE)-ден MAD-ге
.د.م0.07720783
1 Sunrise Layer(RISE)-ден MXN-ге
$0.15317171
1 Sunrise Layer(RISE)-ден SAR-ге
ريال0.03109875
1 Sunrise Layer(RISE)-ден ETB-ге
Br1.26567766
1 Sunrise Layer(RISE)-ден KES-ге
KSh1.07095802
1 Sunrise Layer(RISE)-ден JOD-ге
د.أ0.005879737
1 Sunrise Layer(RISE)-ден PLN-ге
0.03060117
1 Sunrise Layer(RISE)-ден RON-ге
лв0.03657213
1 Sunrise Layer(RISE)-ден SEK-ге
kr0.07861764
1 Sunrise Layer(RISE)-ден BGN-ге
лв0.01401517
1 Sunrise Layer(RISE)-ден HUF-ге
Ft2.79316533
1 Sunrise Layer(RISE)-ден CZK-ге
0.17531402
1 Sunrise Layer(RISE)-ден KWD-ге
د.ك0.002545951
1 Sunrise Layer(RISE)-ден ILS-ге
0.02703518
1 Sunrise Layer(RISE)-ден BOB-ге
Bs0.05747049
1 Sunrise Layer(RISE)-ден AZN-ге
0.0140981
1 Sunrise Layer(RISE)-ден TJS-ге
SM0.07646146
1 Sunrise Layer(RISE)-ден GEL-ге
0.02247403
1 Sunrise Layer(RISE)-ден AOA-ге
Kz7.55965001
1 Sunrise Layer(RISE)-ден BHD-ге
.د.ب0.003126461
1 Sunrise Layer(RISE)-ден BMD-ге
$0.008293
1 Sunrise Layer(RISE)-ден DKK-ге
kr0.05373864
1 Sunrise Layer(RISE)-ден HNL-ге
L0.21802297
1 Sunrise Layer(RISE)-ден MUR-ге
0.38098042
1 Sunrise Layer(RISE)-ден NAD-ге
$0.1434689
1 Sunrise Layer(RISE)-ден NOK-ге
kr0.08400809
1 Sunrise Layer(RISE)-ден NZD-ге
$0.01451275
1 Sunrise Layer(RISE)-ден PAB-ге
B/.0.008293
1 Sunrise Layer(RISE)-ден PGK-ге
K0.03491353
1 Sunrise Layer(RISE)-ден QAR-ге
ر.ق0.03026945
1 Sunrise Layer(RISE)-ден RSD-ге
дин.0.84447619
1 Sunrise Layer(RISE)-ден UZS-ге
soʻm98.72617468
1 Sunrise Layer(RISE)-ден ALL-ге
L0.696612
1 Sunrise Layer(RISE)-ден ANG-ге
ƒ0.01484447
1 Sunrise Layer(RISE)-ден AWG-ге
ƒ0.01484447
1 Sunrise Layer(RISE)-ден BBD-ге
$0.016586
1 Sunrise Layer(RISE)-ден BAM-ге
KM0.01401517
1 Sunrise Layer(RISE)-ден BIF-ге
Fr24.456057
1 Sunrise Layer(RISE)-ден BND-ге
$0.0107809
1 Sunrise Layer(RISE)-ден BSD-ге
$0.008293
1 Sunrise Layer(RISE)-ден JMD-ге
$1.33086064
1 Sunrise Layer(RISE)-ден KHR-ге
33.30518558
1 Sunrise Layer(RISE)-ден KMF-ге
Fr3.532818
1 Sunrise Layer(RISE)-ден LAK-ге
180.28260509
1 Sunrise Layer(RISE)-ден LKR-ге
රු2.52447213
1 Sunrise Layer(RISE)-ден MDL-ге
L0.14031756
1 Sunrise Layer(RISE)-ден MGA-ге
Ar37.3558185
1 Sunrise Layer(RISE)-ден MOP-ге
P0.066344
1 Sunrise Layer(RISE)-ден MVR-ге
0.1268829
1 Sunrise Layer(RISE)-ден MWK-ге
MK14.3725983
1 Sunrise Layer(RISE)-ден MZN-ге
MT0.5299227
1 Sunrise Layer(RISE)-ден NPR-ге
रु1.17694256
1 Sunrise Layer(RISE)-ден PYG-ге
58.813956
1 Sunrise Layer(RISE)-ден RWF-ге
Fr12.049729
1 Sunrise Layer(RISE)-ден SBD-ге
$0.06825139
1 Sunrise Layer(RISE)-ден SCR-ге
0.11303359
1 Sunrise Layer(RISE)-ден SRD-ге
$0.3217684
1 Sunrise Layer(RISE)-ден SVC-ге
$0.07248082
1 Sunrise Layer(RISE)-ден SZL-ге
L0.1434689
1 Sunrise Layer(RISE)-ден TMT-ге
m0.0290255
1 Sunrise Layer(RISE)-ден TND-ге
د.ت0.024505815
1 Sunrise Layer(RISE)-ден TTD-ге
$0.05614361
1 Sunrise Layer(RISE)-ден UGX-ге
Sh28.892812
1 Sunrise Layer(RISE)-ден XAF-ге
Fr4.718717
1 Sunrise Layer(RISE)-ден XCD-ге
$0.0223911
1 Sunrise Layer(RISE)-ден XOF-ге
Fr4.718717
1 Sunrise Layer(RISE)-ден XPF-ге
Fr0.854179
1 Sunrise Layer(RISE)-ден BWP-ге
P0.11129206
1 Sunrise Layer(RISE)-ден BZD-ге
$0.01666893
1 Sunrise Layer(RISE)-ден CVE-ге
$0.79388889
1 Sunrise Layer(RISE)-ден DJF-ге
Fr1.476154
1 Sunrise Layer(RISE)-ден DOP-ге
$0.53398627
1 Sunrise Layer(RISE)-ден DZD-ге
د.ج1.08489026
1 Sunrise Layer(RISE)-ден FJD-ге
$0.01882511
1 Sunrise Layer(RISE)-ден GNF-ге
Fr72.107635
1 Sunrise Layer(RISE)-ден GTQ-ге
Q0.06352438
1 Sunrise Layer(RISE)-ден GYD-ге
$1.73456388
1 Sunrise Layer(RISE)-ден ISK-ге
kr1.044918

Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:05:31 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

