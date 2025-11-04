Sunrise Layer (RISE) Баға болжамы (USD)

Sunrise Layer үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта RISE қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Sunrise Layer бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Sunrise Layer бағасын болжау
$0.008368
+0.89%
USD
Нақты
Болжам
Sunrise Layer 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Sunrise Layer (RISE) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Sunrise Layer 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.008368 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Sunrise Layer (RISE) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Sunrise Layer 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.008786 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Sunrise Layer (RISE) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға RISE $ 0.009225, ал өсу қарқыны 10.25%.

Sunrise Layer (RISE) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға RISE $ 0.009687, ал өсу қарқыны 15.76%.

Sunrise Layer (RISE) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға RISE $ 0.010171 және өсу қарқыны 21.55%.

Sunrise Layer (RISE) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға RISE $ 0.010679 және өсу қарқыны 27.63%.

Sunrise Layer (RISE) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Sunrise Layer бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.017396 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Sunrise Layer (RISE) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Sunrise Layer бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.028337 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.008368
    0.00%
  • 2026
    $ 0.008786
    5.00%
  • 2027
    $ 0.009225
    10.25%
  • 2028
    $ 0.009687
    15.76%
  • 2029
    $ 0.010171
    21.55%
  • 2030
    $ 0.010679
    27.63%
  • 2031
    $ 0.011213
    34.01%
  • 2032
    $ 0.011774
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.012363
    47.75%
  • 2034
    $ 0.012981
    55.13%
  • 2035
    $ 0.013630
    62.89%
  • 2036
    $ 0.014312
    71.03%
  • 2037
    $ 0.015027
    79.59%
  • 2038
    $ 0.015779
    88.56%
  • 2039
    $ 0.016568
    97.99%
  • 2040
    $ 0.017396
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Sunrise Layer бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.008368
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.008369
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.008376
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.008402
    0.41%
Бүгінгі Sunrise Layer (RISE) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі RISE үшін болжанған баға: $0.008368. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Sunrise Layer (RISE) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын RISE үшін баға туралы болжам: $0.008369. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Sunrise Layer (RISE) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, RISE үшін баға туралы болжам $0.008376 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Sunrise Layer (RISE) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, RISE үшін болжалды баға $0.008402 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Sunrise Layer баға статистикасы

$ 0.008368
$ 0.008368$ 0.008368

+0.89%

--
----

--
----

$ 88.63K
$ 88.63K$ 88.63K

--

Соңғы RISE бағасы $ 0.008368. Оның 24 сағаттағы өзгерісі +0.89%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 88.63K.
Сонымен қатар, RISE айналымдағы ұсынысы -- және жалпы нарықтық капитализациясы --.

Sunrise Layer (RISE) қалай сатып алуға болады

RISE сатып алмақшысыз ба? Енді RISE арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. Sunrise Layer сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір RISE сатып алуды үйреніңіз

Sunrise Layer Тарихи баға

Sunrise Layer нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Sunrise Layer ағымдағы бағасы — 0.008391 USD. Sunrise Layer(RISE) айналымдағы мөлшері — 0.00 RISE. Бұл оған $-- нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.02%
    $ -0.000233
    $ 0.008814
    $ 0.008278
  • 7 күн
    -0.09%
    $ -0.000894
    $ 0.009287
    $ 0.008278
  • 30 күн
    -0.20%
    $ -0.00217
    $ 0.010978
    $ 0.008278
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Sunrise Layer токені $-0.000233 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.02% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Sunrise Layer токені саудаланған ең жоғары баға $0.009287 және ең төмен баға $0.008278 болды. Ол -0.09% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд RISE нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Sunrise Layer токені -0.20% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.00217 көрсетеді. Бұл жақын арада RISE бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық Sunrise Layer баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық RISE баға тарихын қарау.

Sunrise Layer (RISE) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Sunrise Layer бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген RISE токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Sunrise Layer бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль RISE токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Sunrise Layer бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың RISE болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін RISE импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Sunrise Layer болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

RISE бағасын болжау неліктен маңызды?

RISE Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

RISE қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, RISE жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда RISE бағасы қандай болады?
Sunrise Layer (RISE) баға болжау құралына сәйкес, болжамды RISE бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы RISE қанша тұрады?
1 Sunrise Layer (RISE) бағасы бүгін $0.008368. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, RISE 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды RISE бағасы қандай?
Sunrise Layer (RISE) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 RISE болады.
2028 жылы болжамды RISE бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Sunrise Layer (RISE) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды RISE бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Sunrise Layer (RISE) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы RISE қанша тұрады?
1 Sunrise Layer (RISE) бағасы бүгін $0.008368. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, RISE 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған RISE баға болжамы қандай?
Sunrise Layer (RISE) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 RISE болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.