Recall ағымдағы бағасы: 0.2407 USD. Нақты уақыттағы RECALL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RECALL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

RECALL туралы толығырақ

RECALL Баға туралы ақпарат

RECALL деген не

RECALL Whitepaper

RECALL Ресми веб-сайт

RECALL Токеномикасы

RECALL Баға болжамы

RECALL Тарих

RECALL Сатып алу нұсқаулығы

RECALL фиатқа айырбастау

RECALL Спот

RECALL USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Recall Логотип

Recall бағасы(RECALL)

1 RECALL-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.2405
$0.2405$0.2405
+0.79%1D
USD
Recall (RECALL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:33:25 (UTC+8)

Recall (RECALL) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.2284
$ 0.2284$ 0.2284
24 сағаттық төмен
$ 0.2923
$ 0.2923$ 0.2923
24 сағаттық жоғары

$ 0.2284
$ 0.2284$ 0.2284

$ 0.2923
$ 0.2923$ 0.2923

$ 0.8448301237691339
$ 0.8448301237691339$ 0.8448301237691339

$ 0.2689544073225574
$ 0.2689544073225574$ 0.2689544073225574

-1.15%

+0.79%

-49.92%

-49.92%

Recall (RECALL) нақты уақыттағы баға $ 0.2407. Соңғы 24 сағат ішінде RECALL мен $ 0.2284 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.2923 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RECALL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.8448301237691339, ал ең төменгісі — $ 0.2689544073225574.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RECALL соңғы бір сағатта -1.15% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.79%, ал соңғы 7 күнде -49.92% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Recall (RECALL) Нарықтық ақпарат

No.460

$ 48.40M
$ 48.40M$ 48.40M

$ 273.38K
$ 273.38K$ 273.38K

$ 240.70M
$ 240.70M$ 240.70M

201.07M
201.07M 201.07M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.10%

BASE

Recall нарықтық капитализациясы $ 48.40M, тәуліктік сауда көлемі $ 273.38K. RECALL айналымдағы мөлшері 201.07M, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 240.70M.

Recall (RECALL) Баға тарихы USD

Recall Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.001885+0.79%
30 күн$ +0.0907+60.46%
60 күн$ +0.0907+60.46%
90 күн$ +0.0907+60.46%
Бүгінгі Recall бағасының өзгеруі

Бүгін RECALL өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.001885 (+0.79%) өзгерісін тіркеді.

Recall 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.0907 (+60.46%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Recall 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда RECALL $ +0.0907 (+60.46%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Recall 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.0907 (+60.46%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Recall (RECALL) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Recall Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Recall (RECALL) деген не

Recall is a decentralized reputation & discovery layer for the AI agent economy, addressing the critical need for transparent, verifiable ranking and coordination of AI agents. Anchored by its application and smart contracts built on Base (with cross-chain interoperability via Axelar), Recall’s stores verifiable agent telemetry, ensuring trust-minimized coordination for Web3 and enterprise users.

Recall MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Recall инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін RECALL стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Recall біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Recall сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Recall Баға болжамы (USD)

Recall (RECALL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Recall (RECALL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Recall.

Қазір Recall баға болжамын тексеріңіз!

Recall (RECALL) токеномикасы

Recall (RECALL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. RECALL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Recall (RECALL)

Recall қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Recall оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

RECALL - жергілікті валюталарға

1 Recall(RECALL)-ден VND-ге
6,334.0205
1 Recall(RECALL)-ден AUD-ге
A$0.365864
1 Recall(RECALL)-ден GBP-ге
0.182932
1 Recall(RECALL)-ден EUR-ге
0.207002
1 Recall(RECALL)-ден USD-ге
$0.2407
1 Recall(RECALL)-ден MYR-ге
RM1.008533
1 Recall(RECALL)-ден TRY-ге
10.119028
1 Recall(RECALL)-ден JPY-ге
¥37.0678
1 Recall(RECALL)-ден ARS-ге
ARS$356.062696
1 Recall(RECALL)-ден RUB-ге
19.494293
1 Recall(RECALL)-ден INR-ге
21.354904
1 Recall(RECALL)-ден IDR-ге
Rp4,011.665062
1 Recall(RECALL)-ден PHP-ге
14.12909
1 Recall(RECALL)-ден EGP-ге
￡E.11.36104
1 Recall(RECALL)-ден BRL-ге
R$1.290152
1 Recall(RECALL)-ден CAD-ге
C$0.33698
1 Recall(RECALL)-ден BDT-ге
29.375028
1 Recall(RECALL)-ден NGN-ге
347.830756
1 Recall(RECALL)-ден COP-ге
$929.3427
1 Recall(RECALL)-ден ZAR-ге
R.4.166517
1 Recall(RECALL)-ден UAH-ге
10.119028
1 Recall(RECALL)-ден TZS-ге
T.Sh.591.3999
1 Recall(RECALL)-ден VES-ге
Bs53.1947
1 Recall(RECALL)-ден CLP-ге
$226.0173
1 Recall(RECALL)-ден PKR-ге
Rs68.050704
1 Recall(RECALL)-ден KZT-ге
126.418047
1 Recall(RECALL)-ден THB-ге
฿7.817936
1 Recall(RECALL)-ден TWD-ге
NT$7.435223
1 Recall(RECALL)-ден AED-ге
د.إ0.883369
1 Recall(RECALL)-ден CHF-ге
Fr0.19256
1 Recall(RECALL)-ден HKD-ге
HK$1.870239
1 Recall(RECALL)-ден AMD-ге
֏92.079785
1 Recall(RECALL)-ден MAD-ге
.د.م2.240917
1 Recall(RECALL)-ден MXN-ге
$4.448136
1 Recall(RECALL)-ден SAR-ге
ريال0.902625
1 Recall(RECALL)-ден ETB-ге
Br36.735634
1 Recall(RECALL)-ден KES-ге
KSh31.083998
1 Recall(RECALL)-ден JOD-ге
د.أ0.1706563
1 Recall(RECALL)-ден PLN-ге
0.888183
1 Recall(RECALL)-ден RON-ге
лв1.061487
1 Recall(RECALL)-ден SEK-ге
kr2.281836
1 Recall(RECALL)-ден BGN-ге
лв0.406783
1 Recall(RECALL)-ден HUF-ге
Ft80.906491
1 Recall(RECALL)-ден CZK-ге
5.081177
1 Recall(RECALL)-ден KWD-ге
د.ك0.0738949
1 Recall(RECALL)-ден ILS-ге
0.782275
1 Recall(RECALL)-ден BOB-ге
Bs1.668051
1 Recall(RECALL)-ден AZN-ге
0.40919
1 Recall(RECALL)-ден TJS-ге
SM2.219254
1 Recall(RECALL)-ден GEL-ге
0.652297
1 Recall(RECALL)-ден AOA-ге
Kz219.414899
1 Recall(RECALL)-ден BHD-ге
.د.ب0.0907439
1 Recall(RECALL)-ден BMD-ге
$0.2407
1 Recall(RECALL)-ден DKK-ге
kr1.557329
1 Recall(RECALL)-ден HNL-ге
L6.328003
1 Recall(RECALL)-ден MUR-ге
11.057758
1 Recall(RECALL)-ден NAD-ге
$4.16411
1 Recall(RECALL)-ден NOK-ге
kr2.435884
1 Recall(RECALL)-ден NZD-ге
$0.421225
1 Recall(RECALL)-ден PAB-ге
B/.0.2407
1 Recall(RECALL)-ден PGK-ге
K1.013347
1 Recall(RECALL)-ден QAR-ге
ر.ق0.878555
1 Recall(RECALL)-ден RSD-ге
дин.24.476783
1 Recall(RECALL)-ден UZS-ге
soʻm2,865.475732
1 Recall(RECALL)-ден ALL-ге
L20.2188
1 Recall(RECALL)-ден ANG-ге
ƒ0.430853
1 Recall(RECALL)-ден AWG-ге
ƒ0.430853
1 Recall(RECALL)-ден BBD-ге
$0.4814
1 Recall(RECALL)-ден BAM-ге
KM0.406783
1 Recall(RECALL)-ден BIF-ге
Fr707.8987
1 Recall(RECALL)-ден BND-ге
$0.31291
1 Recall(RECALL)-ден BSD-ге
$0.2407
1 Recall(RECALL)-ден JMD-ге
$38.627536
1 Recall(RECALL)-ден KHR-ге
966.665642
1 Recall(RECALL)-ден KMF-ге
Fr102.5382
1 Recall(RECALL)-ден LAK-ге
5,232.608591
1 Recall(RECALL)-ден LKR-ге
රු73.271487
1 Recall(RECALL)-ден MDL-ге
L4.072644
1 Recall(RECALL)-ден MGA-ге
Ar1,084.23315
1 Recall(RECALL)-ден MOP-ге
P1.9256
1 Recall(RECALL)-ден MVR-ге
3.68271
1 Recall(RECALL)-ден MWK-ге
MK417.15717
1 Recall(RECALL)-ден MZN-ге
MT15.38073
1 Recall(RECALL)-ден NPR-ге
रु34.160144
1 Recall(RECALL)-ден PYG-ге
1,707.0444
1 Recall(RECALL)-ден RWF-ге
Fr349.7371
1 Recall(RECALL)-ден SBD-ге
$1.980961
1 Recall(RECALL)-ден SCR-ге
3.615314
1 Recall(RECALL)-ден SRD-ге
$9.33916
1 Recall(RECALL)-ден SVC-ге
$2.103718
1 Recall(RECALL)-ден SZL-ге
L4.16411
1 Recall(RECALL)-ден TMT-ге
m0.84245
1 Recall(RECALL)-ден TND-ге
د.ت0.7112685
1 Recall(RECALL)-ден TTD-ге
$1.629539
1 Recall(RECALL)-ден UGX-ге
Sh838.5988
1 Recall(RECALL)-ден XAF-ге
Fr136.9583
1 Recall(RECALL)-ден XCD-ге
$0.64989
1 Recall(RECALL)-ден XOF-ге
Fr136.9583
1 Recall(RECALL)-ден XPF-ге
Fr24.7921
1 Recall(RECALL)-ден BWP-ге
P3.230194
1 Recall(RECALL)-ден BZD-ге
$0.483807
1 Recall(RECALL)-ден CVE-ге
$23.042211
1 Recall(RECALL)-ден DJF-ге
Fr42.8446
1 Recall(RECALL)-ден DOP-ге
$15.498673
1 Recall(RECALL)-ден DZD-ге
د.ج31.408943
1 Recall(RECALL)-ден FJD-ге
$0.546389
1 Recall(RECALL)-ден GNF-ге
Fr2,092.8865
1 Recall(RECALL)-ден GTQ-ге
Q1.843762
1 Recall(RECALL)-ден GYD-ге
$50.344812
1 Recall(RECALL)-ден ISK-ге
kr30.3282

Recall Ресурс

Recall тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Recall веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Recall туралы басқа сұрақтар

Recall (RECALL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі RECALL бағасы — 0.2407 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
RECALL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
RECALL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.2407. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Recall үшін нарықтық капитализация қандай?
RECALL үшін нарықтық капитализация: $ 48.40M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
RECALL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
RECALL айналымдағы ұсынысы: 201.07M USD.
RECALL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
RECALL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.8448301237691339 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) RECALL бағасы қандай болды?
RECALL 0.2689544073225574 USD ATL бағасына жетті.
RECALL үшін сауда көлемі қандай?
RECALL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 273.38K USD.
Биыл RECALL өседі ме?
RECALL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін RECALL баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:33:25 (UTC+8)

Recall (RECALL) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

RECALL-ден USD-ге калькуляторы

Сома

RECALL
RECALL
USD
USD

1 RECALL = 0.2407 USD

RECALL-мен саудалаңыз

RECALL/USDC
$0.2406
$0.2406$0.2406
+0.88%
RECALL/USDT
$0.2405
$0.2405$0.2405
+0.62%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

