PUBLIC ағымдағы бағасы: 0.03158 USD. Нақты уақыттағы PUBLIC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PUBLIC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!PUBLIC ағымдағы бағасы: 0.03158 USD. Нақты уақыттағы PUBLIC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PUBLIC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PUBLIC туралы толығырақ

PUBLIC Баға туралы ақпарат

PUBLIC Whitepaper

PUBLIC Ресми веб-сайт

PUBLIC Токеномикасы

PUBLIC Баға болжамы

PUBLIC Тарих

PUBLIC Сатып алу нұсқаулығы

PUBLIC фиатқа айырбастау

PUBLIC Спот

PUBLIC USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

PUBLIC Логотип

PUBLIC бағасы(PUBLIC)

1 PUBLIC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.03158
$0.03158$0.03158
-1.34%1D
USD
PUBLIC (PUBLIC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-19 05:47:59 (UTC+8)

PUBLIC (PUBLIC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.03141
$ 0.03141$ 0.03141
24 сағаттық төмен
$ 0.03217
$ 0.03217$ 0.03217
24 сағаттық жоғары

$ 0.03141
$ 0.03141$ 0.03141

$ 0.03217
$ 0.03217$ 0.03217

--
----

--
----

-0.35%

-1.34%

-8.04%

-8.04%

PUBLIC (PUBLIC) нақты уақыттағы баға $ 0.03158. Соңғы 24 сағат ішінде PUBLIC мен $ 0.03141 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.03217 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PUBLIC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PUBLIC соңғы бір сағатта -0.35% өзгерді, 24 сағат ішінде -1.34%, ал соңғы 7 күнде -8.04% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

PUBLIC (PUBLIC) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 61.51K
$ 61.51K$ 61.51K

$ 31.58M
$ 31.58M$ 31.58M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

NEAR

PUBLIC нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 61.51K. PUBLIC айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 31.58M.

PUBLIC (PUBLIC) Баға тарихы USD

PUBLIC Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0004289-1.34%
30 күн$ -0.04075-56.34%
60 күн$ -0.02685-45.96%
90 күн$ +0.01158+57.90%
Бүгінгі PUBLIC бағасының өзгеруі

Бүгін PUBLIC өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0004289 (-1.34%) өзгерісін тіркеді.

PUBLIC 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.04075 (-56.34%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

PUBLIC 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда PUBLIC $ -0.02685 (-45.96%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

PUBLIC 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.01158 (+57.90%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

PUBLIC (PUBLIC) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

PUBLIC Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

PUBLIC (PUBLIC) деген не

PublicAI is building a decentralized human layer of AI that enables anyone to earn by contributing and validating real-world data to train and guide AI systems.

PUBLIC MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен PUBLIC инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін PUBLIC стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін PUBLIC біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің PUBLIC сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

PUBLIC Баға болжамы (USD)

PUBLIC (PUBLIC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін PUBLIC (PUBLIC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: PUBLIC.

Қазір PUBLIC баға болжамын тексеріңіз!

PUBLIC (PUBLIC) токеномикасы

PUBLIC (PUBLIC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PUBLIC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады PUBLIC (PUBLIC)

PUBLIC қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы PUBLIC оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

PUBLIC - жергілікті валюталарға

1 PUBLIC(PUBLIC)-ден VND-ге
831.0277
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден AUD-ге
A$0.0483174
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден GBP-ге
0.0233692
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден EUR-ге
0.026843
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден USD-ге
$0.03158
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден MYR-ге
RM0.1332676
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден TRY-ге
1.3222546
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден JPY-ге
¥4.737
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден ARS-ге
ARS$45.967848
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден RUB-ге
2.5598748
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден INR-ге
2.7796716
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден IDR-ге
Rp526.3331228
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден PHP-ге
1.8354296
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден EGP-ге
￡E.1.5025764
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден BRL-ге
R$0.170532
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден CAD-ге
C$0.044212
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден BDT-ге
3.8581286
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден NGN-ге
46.4409164
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден COP-ге
$121.93038
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден ZAR-ге
R.0.5482288
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден UAH-ге
1.3219388
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден TZS-ге
T.Sh.77.783119
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден VES-ге
Bs6.34758
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден CLP-ге
$30.19048
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден PKR-ге
Rs8.9661936
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден KZT-ге
17.0424628
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден THB-ге
฿1.0307712
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден TWD-ге
NT$0.9672954
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден AED-ге
د.إ0.1158986
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден CHF-ге
Fr0.0249482
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден HKD-ге
HK$0.2453766
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден AMD-ге
֏12.164616
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден MAD-ге
.د.م0.2895886
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден MXN-ге
$0.5801246
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден SAR-ге
ريال0.118425
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден ETB-ге
Br4.683314
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден KES-ге
KSh4.091189
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден JOD-ге
د.أ0.02239022
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден PLN-ге
0.1149512
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден RON-ге
лв0.1376888
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден SEK-ге
kr0.2977994
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден BGN-ге
лв0.0527386
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден HUF-ге
Ft10.5511938
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден CZK-ге
0.6581272
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден KWD-ге
د.ك0.0096319
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден ILS-ге
0.104214
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден BOB-ге
Bs0.2188494
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден AZN-ге
0.053686
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден TJS-ге
SM0.292115
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден GEL-ге
0.085266
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден AOA-ге
Kz28.9459122
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден BHD-ге
.د.ب0.01187408
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден BMD-ге
$0.03158
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден DKK-ге
kr0.202112
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден HNL-ге
L0.8318172
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден MUR-ге
1.4220474
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден NAD-ге
$0.5523342
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден NOK-ге
kr0.3176948
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден NZD-ге
$0.0549492
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден PAB-ге
B/.0.03158
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден PGK-ге
K0.1348466
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден QAR-ге
ر.ق0.115267
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден RSD-ге
дин.3.1731584
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден UZS-ге
soʻm385.1218896
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден ALL-ге
L2.6182978
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден ANG-ге
ƒ0.0565282
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден AWG-ге
ƒ0.056844
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден BBD-ге
$0.06316
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден BAM-ге
KM0.0527386
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден BIF-ге
Fr93.41364
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден BND-ге
$0.0407382
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден BSD-ге
$0.03158
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден JMD-ге
$5.0910118
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден KHR-ге
127.338455
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден KMF-ге
Fr13.32676
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден LAK-ге
686.5217254
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден LKR-ге
රු9.5898986
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден MDL-ге
L0.5340178
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден MGA-ге
Ar140.9819624
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден MOP-ге
P0.2532716
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден MVR-ге
0.483174
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден MWK-ге
MK54.9217254
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден MZN-ге
MT2.0182778
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден NPR-ге
रु4.4609908
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден PYG-ге
225.54436
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден RWF-ге
Fr45.9489
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден SBD-ге
$0.2599034
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден SCR-ге
0.4392778
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден SRD-ге
$1.2445678
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден SVC-ге
$0.2769566
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден SZL-ге
L0.5520184
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден TMT-ге
m0.11053
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден TND-ге
د.ت0.09246624
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден TTD-ге
$0.214744
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден UGX-ге
Sh110.40368
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден XAF-ге
Fr17.74796
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден XCD-ге
$0.085266
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден XOF-ге
Fr17.74796
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден XPF-ге
Fr3.22116
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден BWP-ге
P0.4244352
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден BZD-ге
$0.0634758
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден CVE-ге
$2.987468
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден DJF-ге
Fr5.62124
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден DOP-ге
$1.9996456
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден DZD-ге
د.ج4.0930838
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден FJD-ге
$0.0716866
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден GNF-ге
Fr274.5881
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден GTQ-ге
Q0.2425344
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден GYD-ге
$6.6257998
1 PUBLIC(PUBLIC)-ден ISK-ге
kr3.82118

PUBLIC Ресурс

PUBLIC тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми PUBLIC веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: PUBLIC туралы басқа сұрақтар

PUBLIC (PUBLIC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PUBLIC бағасы — 0.03158 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PUBLIC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PUBLIC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.03158. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
PUBLIC үшін нарықтық капитализация қандай?
PUBLIC үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PUBLIC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PUBLIC айналымдағы ұсынысы: -- USD.
PUBLIC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PUBLIC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PUBLIC бағасы қандай болды?
PUBLIC -- USD ATL бағасына жетті.
PUBLIC үшін сауда көлемі қандай?
PUBLIC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 61.51K USD.
Биыл PUBLIC өседі ме?
PUBLIC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PUBLIC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-19 05:47:59 (UTC+8)

PUBLIC (PUBLIC) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
10-18 16:36:53Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
10-18 09:33:00Сала жаңартулары
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
10-17 19:52:08Сала жаңартулары
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57Сала жаңартулары
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12Сала жаңартулары
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

PUBLIC-ден USD-ге калькуляторы

Сома

PUBLIC
PUBLIC
USD
USD

1 PUBLIC = 0.03157 USD

PUBLIC-мен саудалаңыз

PUBLIC/USDT
$0.03158
$0.03158$0.03158
-1.31%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы