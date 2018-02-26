Ontology Token (ONT) токеномикасы
Ontology Token (ONT) туралы ақпарат
Онтология – бұл жаңа жылдықтықты жайлы блокчейн құрылым & таралатушы сенімді іс біріктіру платформасы. Онтология жаңа жылдықты жайлы блокчейндер ұсынады, олар арасында толық деңгейлі таралатушы кітаптар және ақпараттық шарттар жүйелерін қамтиды. Онтология блокчейн үлгісі жалпы блокчейн жүйелерді қолдау құрады және әрекеттерге араластыру үшін әрекеттерге арналған жаманды жөндеуге мүмкіндік береді. Онтология физикалық желесімдер арасында іс бірігі туралы кеңістіктер қалыптарын қолдау құрады. Онтология жасыл сценарияларға арналған өз модульдерін тағайындау керек, місалы, олар дүниежүзілік сандық түйінді жүйе, сандық мәліметті айырбастау протоколлері, және басқалар... параметрлері бойынша. Онтология, махсус сценарий талаптарына негізделген, жаңа қауымдылықты іске асыруға жалғастырады.
Ontology Token (ONT) токеномикасы мен бағасын талдау
Ontology Token (ONT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Ontology Token (ONT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Ontology Token (ONT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын ONT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша ONT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз ONT токеномикасын түсінген болсаңыз, ONT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Ontology Token (ONT) бағасының тарихы
ONT бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.
ONT бағасының болжамы
ONT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің ONT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.
