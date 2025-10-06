БиржаDEX+
METAX туралы толығырақ

METAX Баға туралы ақпарат

METAX деген не

METAX Ресми веб-сайт

METAX Токеномикасы

METAX Баға болжамы

METAX Тарих

METAX Сатып алу нұсқаулығы

METAX фиатқа айырбастау

METAX Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Meta xStock Логотип

Meta xStock бағасы(METAX)

1 METAX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$645.09
$645.09$645.09
-0.87%1D
USD
Meta xStock (METAX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:41:31 (UTC+8)

Meta xStock (METAX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 643.49
$ 643.49$ 643.49
24 сағаттық төмен
$ 657.91
$ 657.91$ 657.91
24 сағаттық жоғары

$ 643.49
$ 643.49$ 643.49

$ 657.91
$ 657.91$ 657.91

$ 1,543.8216023323089
$ 1,543.8216023323089$ 1,543.8216023323089

$ 646.9230160691019
$ 646.9230160691019$ 646.9230160691019

-1.14%

-0.86%

-14.10%

-14.10%

Meta xStock (METAX) нақты уақыттағы баға $ 645.08. Соңғы 24 сағат ішінде METAX мен $ 643.49 аралығында сауда жасалып, ал $ 657.91 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. METAX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1,543.8216023323089, ал ең төменгісі — $ 646.9230160691019.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, METAX соңғы бір сағатта -1.14% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.86%, ал соңғы 7 күнде -14.10% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Meta xStock (METAX) Нарықтық ақпарат

No.1541

$ 3.87M
$ 3.87M$ 3.87M

$ 63.34K
$ 63.34K$ 63.34K

$ 3.87M
$ 3.87M$ 3.87M

6.00K
6.00K 6.00K

--
----

5,999.92233795
5,999.92233795 5,999.92233795

SOL

Meta xStock нарықтық капитализациясы $ 3.87M, тәуліктік сауда көлемі $ 63.34K. METAX айналымдағы мөлшері 6.00K, жалпы мөлшері 5999.92233795. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 3.87M.

Meta xStock (METAX) Баға тарихы USD

Meta xStock Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -5.6615-0.86%
30 күн$ -66.5-9.35%
60 күн$ -108.29-14.38%
90 күн$ -121.36-15.84%
Бүгінгі Meta xStock бағасының өзгеруі

Бүгін METAX өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -5.6615 (-0.86%) өзгерісін тіркеді.

Meta xStock 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -66.5 (-9.35%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Meta xStock 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда METAX $ -108.29 (-14.38%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Meta xStock 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -121.36 (-15.84%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Meta xStock (METAX) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Meta xStock Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Meta xStock (METAX) деген не

Meta xStock (METAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. METAx tracks the price of Meta Platforms, Inc (the underlying). METAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Meta Platforms, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Meta xStock MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Meta xStock инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін METAX стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Meta xStock біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Meta xStock сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Meta xStock Баға болжамы (USD)

Meta xStock (METAX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Meta xStock (METAX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Meta xStock.

Қазір Meta xStock баға болжамын тексеріңіз!

Meta xStock (METAX) токеномикасы

Meta xStock (METAX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. METAX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Meta xStock (METAX)

Meta xStock қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Meta xStock оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Meta xStock Ресурс

Meta xStock тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Meta xStock веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Meta xStock туралы басқа сұрақтар

Meta xStock (METAX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі METAX бағасы — 645.08 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
METAX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
METAX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 645.08. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Meta xStock үшін нарықтық капитализация қандай?
METAX үшін нарықтық капитализация: $ 3.87M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
METAX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
METAX айналымдағы ұсынысы: 6.00K USD.
METAX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
METAX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1,543.8216023323089 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) METAX бағасы қандай болды?
METAX 646.9230160691019 USD ATL бағасына жетті.
METAX үшін сауда көлемі қандай?
METAX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 63.34K USD.
Биыл METAX өседі ме?
METAX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін METAX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:41:31 (UTC+8)

Meta xStock (METAX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

METAX-ден USD-ге калькуляторы

Сома

METAX
METAX
USD
USD

1 METAX = 645.08 USD

METAX-мен саудалаңыз

METAX/USDT
$645.09
$645.09$645.09
-0.86%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

