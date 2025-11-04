Meta xStock (METAX) Баға болжамы (USD)

Meta xStock үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта METAX қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Meta xStock бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Meta xStock бағасын болжау
$635.86
-1.71%
USD
Нақты
Болжам
Meta xStock 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Meta xStock (METAX) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Meta xStock 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 635.86 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Meta xStock (METAX) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Meta xStock 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 667.653 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Meta xStock (METAX) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға METAX $ 701.0356, ал өсу қарқыны 10.25%.

Meta xStock (METAX) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға METAX $ 736.0874, ал өсу қарқыны 15.76%.

Meta xStock (METAX) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға METAX $ 772.8918 және өсу қарқыны 21.55%.

Meta xStock (METAX) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға METAX $ 811.5363 және өсу қарқыны 27.63%.

Meta xStock (METAX) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Meta xStock бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 1,321.9072 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Meta xStock (METAX) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Meta xStock бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 2,153.2476 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 635.86
    0.00%
  • 2026
    $ 667.653
    5.00%
  • 2027
    $ 701.0356
    10.25%
  • 2028
    $ 736.0874
    15.76%
  • 2029
    $ 772.8918
    21.55%
  • 2030
    $ 811.5363
    27.63%
  • 2031
    $ 852.1132
    34.01%
  • 2032
    $ 894.7188
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 939.4548
    47.75%
  • 2034
    $ 986.4275
    55.13%
  • 2035
    $ 1,035.7489
    62.89%
  • 2036
    $ 1,087.5363
    71.03%
  • 2037
    $ 1,141.9132
    79.59%
  • 2038
    $ 1,199.0088
    88.56%
  • 2039
    $ 1,258.9593
    97.99%
  • 2040
    $ 1,321.9072
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Meta xStock бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 635.86
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 635.9471
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 636.4697
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 638.4731
    0.41%
Бүгінгі Meta xStock (METAX) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі METAX үшін болжанған баға: $635.86. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Meta xStock (METAX) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын METAX үшін баға туралы болжам: $635.9471. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Meta xStock (METAX) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, METAX үшін баға туралы болжам $636.4697 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Meta xStock (METAX) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, METAX үшін болжалды баға $638.4731 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Meta xStock баға статистикасы

$ 635.86
-1.71%

$ 3.82M
6.00K
$ 69.52K
--

Соңғы METAX бағасы $ 635.86. Оның 24 сағаттағы өзгерісі -1.71%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 69.52K.
Сонымен қатар, METAX айналымдағы ұсынысы 6.00K және жалпы нарықтық капитализациясы $ 3.82M.

Meta xStock (METAX) қалай сатып алуға болады

METAX сатып алмақшысыз ба? Енді METAX арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. Meta xStock сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір METAX сатып алуды үйреніңіз

Meta xStock Тарихи баға

Meta xStock нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Meta xStock ағымдағы бағасы — 635.86 USD. Meta xStock(METAX) айналымдағы мөлшері — 0.00 METAX. Бұл оған $3.82M нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.02%
    $ -13.9400
    $ 657.91
    $ 633.64
  • 7 күн
    -0.15%
    $ -119.3000
    $ 758.37
    $ 633.64
  • 30 күн
    -0.10%
    $ -77.5700
    $ 758.37
    $ 633.64
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Meta xStock токені $-13.9400 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.02% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Meta xStock токені саудаланған ең жоғары баға $758.37 және ең төмен баға $633.64 болды. Ол -0.15% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд METAX нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Meta xStock токені -0.10% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-77.5700 көрсетеді. Бұл жақын арада METAX бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық Meta xStock баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық METAX баға тарихын қарау.

Meta xStock (METAX) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Meta xStock бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген METAX токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Meta xStock бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль METAX токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Meta xStock бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың METAX болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін METAX импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Meta xStock болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

METAX бағасын болжау неліктен маңызды?

METAX Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

METAX қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, METAX жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда METAX бағасы қандай болады?
Meta xStock (METAX) баға болжау құралына сәйкес, болжамды METAX бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы METAX қанша тұрады?
1 Meta xStock (METAX) бағасы бүгін $635.86. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, METAX 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды METAX бағасы қандай?
Meta xStock (METAX) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 METAX болады.
2028 жылы болжамды METAX бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Meta xStock (METAX) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды METAX бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Meta xStock (METAX) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы METAX қанша тұрады?
1 Meta xStock (METAX) бағасы бүгін $635.86. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, METAX 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған METAX баға болжамы қандай?
Meta xStock (METAX) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 METAX болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.