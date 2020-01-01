Metagalaxy Land (MEGALAND) токеномикасы

Metagalaxy Land (MEGALAND) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Metagalaxy Land (MEGALAND) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Metagalaxy Land (MEGALAND) туралы ақпарат

MetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys.

Ресми веб-сайт:
https://metagalaxyland.com/
Whitepaper:
https://metagalaxy.land/litepaper/v2.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xcAb1fd29D6FD64bB63471B666e8dbfC1915bF90E

Metagalaxy Land (MEGALAND) токеномикасы мен бағасын талдау

Metagalaxy Land (MEGALAND) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 114.00K
$ 114.00K$ 114.00K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 114.00K
$ 114.00K$ 114.00K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.0007104
$ 0.0007104$ 0.0007104
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000000000161726624
$ 0.000000000161726624$ 0.000000000161726624
Қазіргі баға:
$ 0.000114
$ 0.000114$ 0.000114

Metagalaxy Land (MEGALAND) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Metagalaxy Land (MEGALAND) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын MEGALAND токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша MEGALAND токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз MEGALAND токеномикасын түсінген болсаңыз, MEGALAND токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай MEGALAND сатып алуға болады

Портфеліңізге Metagalaxy Land (MEGALAND) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы MEGALAND сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Metagalaxy Land (MEGALAND) бағасының тарихы

MEGALAND бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

MEGALAND бағасының болжамы

MEGALAND қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің MEGALAND бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.