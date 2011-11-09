Litecoin (LTC) токеномикасы
Litecoin (LTC) туралы ақпарат
Litecoin бүтін әлемге арналған бірбірімен қолжетімді, жақсыртықша ақысыз төлемдерге мүмкіндік беретін пир-то-пир интернет валютасы. Litecoin толық децентралдастырылған, бір жаңартылған, жартылай орталығы жоқ жасаған, әлемдік төлеу желісі.
Litecoin (LTC) токеномикасы мен бағасын талдау
Litecoin (LTC) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Litecoin (LTC) токенінің тереңдетілген құрылымы
LTC токендерінің қалай шығарылатынын, үлестірілетінін және ашылатынын тереңірек біліңіз. Бұл бөлім токеннің экономикалық құрылымының негізгі аспектілерін көрсетеді: пайдалығы, ынталандырулары және құқықпен қамтылуы.
Litecoin (LTC) is a decentralized, open-source cryptocurrency designed for peer-to-peer payments and value storage. Its token economics are defined by a transparent, predictable issuance schedule, a lack of centralized allocation or vesting, and a straightforward incentive structure for network participants. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and mechanisms related to locking and unlocking.
Issuance Mechanism
|Aspect
|Details
|Consensus
|Proof-of-Work (PoW) using the Scrypt hashing algorithm
|Block Reward
|New LTC is issued as a block reward to miners who validate and add blocks to the chain
|Initial Reward
|50 LTC per block at launch
|Halving Schedule
|Block reward halves every 840,000 blocks (~4 years)
|Current Reward
|25 LTC per block (as of the last halving on Aug. 2, 2023)
|Next Halving
|Expected July 2027, reward will reduce to 12.5 LTC per block
|Max Supply
|84,000,000 LTC (hard cap, expected to be reached around 2142)
- The issuance is entirely through mining; there was no pre-mine, ICO, or airdrop.
- The circulating supply as of August 2025 is approximately 76.18 million LTC, with a steady, predictable increase due to mining rewards.
Allocation Mechanism
|Aspect
|Details
|Initial Allocation
|No pre-mine, no team or foundation allocation
|Distribution
|All LTC is distributed to miners as block rewards
|Concentration
|As of June 2024, the top 10 wallet addresses hold ~15.22% of circulating supply
|Network Privileges
|No superusers or privileged accounts; all transactions are secured by PoW miners
- There are no vesting contracts, lockups, or scheduled unlocks for any portion of the supply.
- All tokens in existence are either mined or held by users; no central entity controls any portion of the supply.
Usage and Incentive Mechanism
|Aspect
|Details
|Primary Use
|Peer-to-peer payments, value storage, and settlement
|Incentives
|Miners are incentivized via block rewards and transaction fees
|User Acquisition
|Users acquire LTC via mining or purchasing on exchanges
|Network Security
|Incentivized miners secure the network and validate transactions
- LTC is used as a medium of exchange and a store of value.
- Miners are rewarded for securing the network and processing transactions.
- There are no staking, liquidity provision, or delegated reward mechanisms.
Locking Mechanism and Unlocking Time
|Aspect
|Details
|Locking
|No protocol-enforced token locking or vesting
|Unlocking
|Not applicable; all mined LTC is immediately liquid and transferable
|Token Unlocks
|No scheduled unlocks; supply increases only via mining
- There are no smart contract-based locks, vesting schedules, or delayed unlocks for any LTC.
- All LTC is freely transferable upon mining.
Summary Table
|Mechanism
|Description
|Issuance
|PoW mining, block rewards, halving every 840,000 blocks
|Allocation
|100% to miners, no pre-mine, no team/foundation allocation
|Usage/Incentives
|Peer-to-peer payments, value storage, miner rewards (block + fees)
|Locking/Unlocking
|None; all LTC is liquid upon issuance
Additional Insights
- Decentralization: Litecoin is highly decentralized, with no central authority or privileged actors. The network is secured by miners, and the Litecoin Foundation only supports development and improvement proposals.
- Supply Distribution: While the top 10 addresses hold a significant portion of LTC, there are no mechanisms for forced redistribution or privileged access.
- No Lockups: Unlike many newer tokens, Litecoin does not employ vesting, lockups, or scheduled unlocks, making its supply dynamics transparent and predictable.
Conclusion
Litecoin’s token economics are among the simplest and most transparent in the cryptocurrency space. All LTC is issued through mining, with no pre-mine, team allocation, or vesting. The only way new LTC enters circulation is via block rewards, which halve every four years, ensuring a predictable and gradually decreasing inflation rate until the hard cap is reached. There are no protocol-enforced locks or unlocks, and all tokens are immediately liquid upon issuance. This design supports Litecoin’s role as a decentralized, censorship-resistant digital currency optimized for payments and value transfer.
Litecoin (LTC) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Litecoin (LTC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын LTC токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша LTC токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз LTC токеномикасын түсінген болсаңыз, LTC токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Қалай LTC сатып алуға болады
Портфеліңізге Litecoin (LTC) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы LTC сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.
Litecoin (LTC) бағасының тарихы
LTC бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.
LTC бағасының болжамы
LTC қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің LTC бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.
Litecoin (LTC) сатып алыңыз
Сома
1 LTC = 114.22 USD