Bitlight Labs ағымдағы бағасы: 1.4728 USD. Нақты уақыттағы LIGHT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LIGHT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

LIGHT туралы толығырақ

LIGHT Баға туралы ақпарат

LIGHT деген не

LIGHT Whitepaper

LIGHT Ресми веб-сайт

LIGHT Токеномикасы

LIGHT Баға болжамы

LIGHT Тарих

LIGHT Сатып алу нұсқаулығы

LIGHT фиатқа айырбастау

LIGHT Спот

LIGHT USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Bitlight Labs Логотип

Bitlight Labs бағасы(LIGHT)

1 LIGHT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1.4757
$1.4757$1.4757
-0.41%1D
USD
Bitlight Labs (LIGHT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:34:31 (UTC+8)

Bitlight Labs (LIGHT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 1.4474
$ 1.4474$ 1.4474
24 сағаттық төмен
$ 1.7427
$ 1.7427$ 1.7427
24 сағаттық жоғары

$ 1.4474
$ 1.4474$ 1.4474

$ 1.7427
$ 1.7427$ 1.7427

$ 2.619557835411834
$ 2.619557835411834$ 2.619557835411834

$ 0.5392876430024418
$ 0.5392876430024418$ 0.5392876430024418

-1.27%

-0.41%

-22.08%

-22.08%

Bitlight Labs (LIGHT) нақты уақыттағы баға $ 1.4728. Соңғы 24 сағат ішінде LIGHT мен $ 1.4474 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.7427 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LIGHT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 2.619557835411834, ал ең төменгісі — $ 0.5392876430024418.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LIGHT соңғы бір сағатта -1.27% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.41%, ал соңғы 7 күнде -22.08% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Bitlight Labs (LIGHT) Нарықтық ақпарат

No.387

$ 63.41M
$ 63.41M$ 63.41M

$ 226.85K
$ 226.85K$ 226.85K

$ 618.58M
$ 618.58M$ 618.58M

43.06M
43.06M 43.06M

420,000,000
420,000,000 420,000,000

420,000,000
420,000,000 420,000,000

10.25%

BSC

Bitlight Labs нарықтық капитализациясы $ 63.41M, тәуліктік сауда көлемі $ 226.85K. LIGHT айналымдағы мөлшері 43.06M, жалпы мөлшері 420000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 618.58M.

Bitlight Labs (LIGHT) Баға тарихы USD

Bitlight Labs Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.006075-0.41%
30 күн$ +0.6269+74.11%
60 күн$ +1.3728+1,372.80%
90 күн$ +1.3728+1,372.80%
Бүгінгі Bitlight Labs бағасының өзгеруі

Бүгін LIGHT өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.006075 (-0.41%) өзгерісін тіркеді.

Bitlight Labs 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.6269 (+74.11%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Bitlight Labs 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда LIGHT $ +1.3728 (+1,372.80%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Bitlight Labs 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +1.3728 (+1,372.80%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Bitlight Labs (LIGHT) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Bitlight Labs Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Bitlight Labs (LIGHT) деген не

Bitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network.

Bitlight Labs MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Bitlight Labs инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін LIGHT стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Bitlight Labs біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Bitlight Labs сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Bitlight Labs Баға болжамы (USD)

Bitlight Labs (LIGHT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Bitlight Labs (LIGHT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Bitlight Labs.

Қазір Bitlight Labs баға болжамын тексеріңіз!

Bitlight Labs (LIGHT) токеномикасы

Bitlight Labs (LIGHT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LIGHT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Bitlight Labs (LIGHT)

Bitlight Labs қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Bitlight Labs оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Bitlight Labs Ресурс

Bitlight Labs тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Bitlight Labs веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Bitlight Labs туралы басқа сұрақтар

Bitlight Labs (LIGHT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LIGHT бағасы — 1.4728 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LIGHT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LIGHT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.4728. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Bitlight Labs үшін нарықтық капитализация қандай?
LIGHT үшін нарықтық капитализация: $ 63.41M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LIGHT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LIGHT айналымдағы ұсынысы: 43.06M USD.
LIGHT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LIGHT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 2.619557835411834 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LIGHT бағасы қандай болды?
LIGHT 0.5392876430024418 USD ATL бағасына жетті.
LIGHT үшін сауда көлемі қандай?
LIGHT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 226.85K USD.
Биыл LIGHT өседі ме?
LIGHT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LIGHT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:34:31 (UTC+8)

Bitlight Labs (LIGHT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

LIGHT-ден USD-ге калькуляторы

Сома

LIGHT
LIGHT
USD
USD

1 LIGHT = 1.4728 USD

LIGHT-мен саудалаңыз

LIGHT/USDT
$1.4757
$1.4757$1.4757
-0.35%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

