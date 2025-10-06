БиржаDEX+
Lemmy The Bat ағымдағы бағасы: 0.00000772 USD. Нақты уақыттағы LBAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LBAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

LBAI туралы толығырақ

LBAI Баға туралы ақпарат

LBAI деген не

LBAI Ресми веб-сайт

LBAI Токеномикасы

LBAI Баға болжамы

LBAI Тарих

LBAI Сатып алу нұсқаулығы

LBAI фиатқа айырбастау

LBAI Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Lemmy The Bat Логотип

Lemmy The Bat бағасы(LBAI)

1 LBAI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00000772
$0.00000772$0.00000772
+6.48%1D
USD
Lemmy The Bat (LBAI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:33:47 (UTC+8)

Lemmy The Bat (LBAI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00000718
$ 0.00000718$ 0.00000718
24 сағаттық төмен
$ 0.00001
$ 0.00001$ 0.00001
24 сағаттық жоғары

$ 0.00000718
$ 0.00000718$ 0.00000718

$ 0.00001
$ 0.00001$ 0.00001

$ 0.000142961223304784
$ 0.000142961223304784$ 0.000142961223304784

$ 0.000000069696303443
$ 0.000000069696303443$ 0.000000069696303443

0.00%

+6.48%

+1.04%

+1.04%

Lemmy The Bat (LBAI) нақты уақыттағы баға $ 0.00000772. Соңғы 24 сағат ішінде LBAI мен $ 0.00000718 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00001 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LBAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.000142961223304784, ал ең төменгісі — $ 0.000000069696303443.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LBAI соңғы бір сағатта 0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде +6.48%, ал соңғы 7 күнде +1.04% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Lemmy The Bat (LBAI) Нарықтық ақпарат

No.2479

$ 532.68K
$ 532.68K$ 532.68K

$ 20.37K
$ 20.37K$ 20.37K

$ 532.68K
$ 532.68K$ 532.68K

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

100.00%

ETH

Lemmy The Bat нарықтық капитализациясы $ 532.68K, тәуліктік сауда көлемі $ 20.37K. LBAI айналымдағы мөлшері 69.00B, жалпы мөлшері 69000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 532.68K.

Lemmy The Bat (LBAI) Баға тарихы USD

Lemmy The Bat Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.0000004698+6.48%
30 күн$ -0.00001698-68.75%
60 күн$ -0.00002818-78.50%
90 күн$ -0.00004228-84.56%
Бүгінгі Lemmy The Bat бағасының өзгеруі

Бүгін LBAI өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.0000004698 (+6.48%) өзгерісін тіркеді.

Lemmy The Bat 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.00001698 (-68.75%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Lemmy The Bat 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда LBAI $ -0.00002818 (-78.50%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Lemmy The Bat 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.00004228 (-84.56%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Lemmy The Bat (LBAI) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Lemmy The Bat Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Lemmy The Bat (LBAI) деген не

The first bat meme token that will fly with AI.

Lemmy The Bat MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Lemmy The Bat инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін LBAI стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Lemmy The Bat біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Lemmy The Bat сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Lemmy The Bat Баға болжамы (USD)

Lemmy The Bat (LBAI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Lemmy The Bat (LBAI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Lemmy The Bat.

Қазір Lemmy The Bat баға болжамын тексеріңіз!

Lemmy The Bat (LBAI) токеномикасы

Lemmy The Bat (LBAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LBAI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Lemmy The Bat (LBAI)

Lemmy The Bat қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Lemmy The Bat оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Lemmy The Bat Ресурс

Lemmy The Bat тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Lemmy The Bat веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Lemmy The Bat туралы басқа сұрақтар

Lemmy The Bat (LBAI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LBAI бағасы — 0.00000772 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LBAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LBAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00000772. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Lemmy The Bat үшін нарықтық капитализация қандай?
LBAI үшін нарықтық капитализация: $ 532.68K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LBAI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LBAI айналымдағы ұсынысы: 69.00B USD.
LBAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LBAI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.000142961223304784 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LBAI бағасы қандай болды?
LBAI 0.000000069696303443 USD ATL бағасына жетті.
LBAI үшін сауда көлемі қандай?
LBAI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 20.37K USD.
Биыл LBAI өседі ме?
LBAI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LBAI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:33:47 (UTC+8)

Lemmy The Bat (LBAI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

LBAI-ден USD-ге калькуляторы

Сома

LBAI
LBAI
USD
USD

1 LBAI = 0.00000772 USD

LBAI-мен саудалаңыз

LBAI/USDT
$0.00000772
$0.00000772$0.00000772
+6.04%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

