Lemmy The Bat (LBAI) Баға болжамы (USD)

Lemmy The Bat үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта LBAI қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Lemmy The Bat бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Lemmy The Bat бағасын болжау
$0.00000724
-6.33%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 08:43:53 (UTC+8)

Lemmy The Bat 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Lemmy The Bat (LBAI) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Lemmy The Bat 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.000007 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Lemmy The Bat (LBAI) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Lemmy The Bat 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.000007 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Lemmy The Bat (LBAI) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға LBAI $ 0.000007, ал өсу қарқыны 10.25%.

Lemmy The Bat (LBAI) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға LBAI $ 0.000008, ал өсу қарқыны 15.76%.

Lemmy The Bat (LBAI) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға LBAI $ 0.000008 және өсу қарқыны 21.55%.

Lemmy The Bat (LBAI) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға LBAI $ 0.000009 және өсу қарқыны 27.63%.

Lemmy The Bat (LBAI) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Lemmy The Bat бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.000015 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Lemmy The Bat (LBAI) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Lemmy The Bat бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.000024 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.000007
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000007
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000007
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000008
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000008
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000009
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000009
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000010
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.000010
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000011
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000011
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000012
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000013
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000013
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000014
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000015
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Lemmy The Bat бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.000007
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.000007
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.000007
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.000007
    0.41%
Бүгінгі Lemmy The Bat (LBAI) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі LBAI үшін болжанған баға: $0.000007. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Lemmy The Bat (LBAI) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын LBAI үшін баға туралы болжам: $0.000007. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Lemmy The Bat (LBAI) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, LBAI үшін баға туралы болжам $0.000007 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Lemmy The Bat (LBAI) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, LBAI үшін болжалды баға $0.000007 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Lemmy The Bat баға статистикасы

$ 0.00000724
-6.32%

$ 499.56K
$ 499.56K$ 499.56K

69.00B
69.00B 69.00B

$ 20.84K
$ 20.84K$ 20.84K

--

Соңғы LBAI бағасы $ 0.00000724. Оның 24 сағаттағы өзгерісі -6.33%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 20.84K.
Сонымен қатар, LBAI айналымдағы ұсынысы 69.00B және жалпы нарықтық капитализациясы $ 499.56K.

Lemmy The Bat (LBAI) қалай сатып алуға болады

LBAI сатып алмақшысыз ба? Енді LBAI арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. Lemmy The Bat сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір LBAI сатып алуды үйреніңіз

Lemmy The Bat Тарихи баға

Lemmy The Bat нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Lemmy The Bat ағымдағы бағасы — 0.000007 USD. Lemmy The Bat(LBAI) айналымдағы мөлшері — 0.00 LBAI. Бұл оған $499.56K нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.09%
    $ -0.000000
    $ 0.000008
    $ 0.000007
  • 7 күн
    0.04%
    $ 0.000000
    $ 0.00001
    $ 0.000006
  • 30 күн
    -0.68%
    $ -0.000015
    $ 0.000025
    $ 0.000006
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Lemmy The Bat токені $-0.000000 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.09% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Lemmy The Bat токені саудаланған ең жоғары баға $0.00001 және ең төмен баға $0.000006 болды. Ол 0.04% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд LBAI нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Lemmy The Bat токені -0.68% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.000015 көрсетеді. Бұл жақын арада LBAI бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық Lemmy The Bat баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық LBAI баға тарихын қарау.

Lemmy The Bat (LBAI) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Lemmy The Bat бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген LBAI токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Lemmy The Bat бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль LBAI токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Lemmy The Bat бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың LBAI болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін LBAI импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Lemmy The Bat болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

LBAI бағасын болжау неліктен маңызды?

LBAI Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

LBAI қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, LBAI жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда LBAI бағасы қандай болады?
Lemmy The Bat (LBAI) баға болжау құралына сәйкес, болжамды LBAI бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы LBAI қанша тұрады?
1 Lemmy The Bat (LBAI) бағасы бүгін $0.000007. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, LBAI 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды LBAI бағасы қандай?
Lemmy The Bat (LBAI) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 LBAI болады.
2028 жылы болжамды LBAI бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Lemmy The Bat (LBAI) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды LBAI бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Lemmy The Bat (LBAI) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы LBAI қанша тұрады?
1 Lemmy The Bat (LBAI) бағасы бүгін $0.000007. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, LBAI 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған LBAI баға болжамы қандай?
Lemmy The Bat (LBAI) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 LBAI болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 08:43:53 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.