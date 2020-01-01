Kommunitas (KOM) токеномикасы
Kommunitas (KOM) туралы ақпарат
Kommunitas is a true decentralized and tierless launchpad with Revenue Sharing Model. There are 4 points that will make us lead the launchpad industry: 1. Tierless. Arent you tired of having NOT enough token to participate in launchpad allocation? In Kommunitas, any amount of KOM token will be calculated for allocation. 2. Transparent. Sick of launchpad with lottery system and not transparent? We praise our transparent way of calculating guaranteed allocation. 3. Revenue-Sharing Model. We share our revenue in stable (USDT) to 2 types of partners : - Kommunitas Private Partners: For users who staked at least 500,000 $KOM tokens. These partners receive 30% of non-refundable fees from First-Come, First-Served (FCFS) and Community round IKOs , distributed every Quarter, thats why its called Quarterly Revenue Sharing. - Kommunitas Millionaire Partners: For those who staked more than 10,000,000 $KOM tokens. These partners enjoy a share of 5% from our Monthly launchpad revenues. 4. Deflationary Token. From 40Billion to 2Billion total supply, a 95% reduction, showed our commitment to the KOMmunity. We also introduced the very first Social Engagement Burning where we burn our token based on social metrics and provide full reports every months. Not only that, a 50% Prematurity Withdrawal penalty (in KOM) will be burned Automatically when a user unstake his KOM token before each maturity date, this way ensuring a healthy circulating supply in the market.
Kommunitas (KOM) токеномикасы мен бағасын талдау
Kommunitas (KOM) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Kommunitas (KOM) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Kommunitas (KOM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын KOM токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша KOM токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз KOM токеномикасын түсінген болсаңыз, KOM токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.
