KOLZ (KOLZ) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, KOLZ (KOLZ) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

KOLZ (KOLZ) туралы ақпарат

KOLZ is a cutting-edge Web3 platform designed to bridge the gap between leading influencers in the cryptocurrency space, known as Key Opinion Leaders (KOLs), and their followers. By leveraging Sensay’s advanced AI-powered replication technology, KOLZ enables influencers to create digital replicas of themselves, allowing their followers unprecedented access to their knowledge, strategies, and insights. The KOLZ token is the primary utility token of this ecosystem, offering unique features and benefits for both users and influencers.

Ресми веб-сайт:
https://kolz.chat/
Whitepaper:
https://docs.kolz.chat/
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0x288741b45ad4042f7b124e38b53cec5e9cca0376

KOLZ (KOLZ) токеномикасы мен бағасын талдау

KOLZ (KOLZ) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Айналымдағы қамту:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 324.40K
$ 324.40K$ 324.40K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.0018898
$ 0.0018898$ 0.0018898
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000030379678630476
$ 0.000030379678630476$ 0.000030379678630476
Қазіргі баға:
$ 0.00003244
$ 0.00003244$ 0.00003244

KOLZ (KOLZ) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

KOLZ (KOLZ) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын KOLZ токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша KOLZ токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз KOLZ токеномикасын түсінген болсаңыз, KOLZ токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай KOLZ сатып алуға болады

Портфеліңізге KOLZ (KOLZ) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы KOLZ сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

KOLZ (KOLZ) бағасының тарихы

KOLZ бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

KOLZ бағасының болжамы

KOLZ қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің KOLZ бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.