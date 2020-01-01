Kima Network (KIMA) токеномикасы
Kima Network (KIMA) туралы ақпарат
Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.
Kima Network (KIMA) токеномикасы мен бағасын талдау
Kima Network (KIMA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Kima Network (KIMA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Kima Network (KIMA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын KIMA токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша KIMA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз KIMA токеномикасын түсінген болсаңыз, KIMA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Қалай KIMA сатып алуға болады
Kima Network (KIMA) бағасының тарихы
KIMA бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.
KIMA бағасының болжамы
KIMA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің KIMA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.
