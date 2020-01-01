Kima Network (KIMA) токеномикасы

Kima Network (KIMA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Kima Network (KIMA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Kima Network (KIMA) туралы ақпарат

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

Ресми веб-сайт:
https://kima.network
Whitepaper:
https://docs.kima.finance/kima-whitepaper-1
Block Explorer:
https://arbiscan.io/token/0x94fcd9c18f99538c0f7c61c5500ca79f0d5c4dab

Kima Network (KIMA) токеномикасы мен бағасын талдау

Kima Network (KIMA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 4.21M
Жалпы қамтуы:
$ 210.00M
Айналымдағы қамту:
$ 64.76M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 13.66M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.1047
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.04643687296747349
Қазіргі баға:
$ 0.06507
Kima Network (KIMA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Kima Network (KIMA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын KIMA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша KIMA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз KIMA токеномикасын түсінген болсаңыз, KIMA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай KIMA сатып алуға болады

Портфеліңізге Kima Network (KIMA) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы KIMA сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Kima Network (KIMA) бағасының тарихы

KIMA бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

KIMA бағасының болжамы

KIMA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің KIMA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

