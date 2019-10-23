Kava Labs (KAVA) токеномикасы
Kava Labs (KAVA) туралы ақпарат
Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.
Kava Labs (KAVA) токеномикасы мен бағасын талдау
Kava Labs (KAVA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Kava Labs (KAVA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Kava Labs (KAVA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын KAVA токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша KAVA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз KAVA токеномикасын түсінген болсаңыз, KAVA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Kava Labs (KAVA) бағасының тарихы
KAVA бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.
KAVA бағасының болжамы
KAVA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің KAVA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
