Kava Labs (KAVA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Kava Labs (KAVA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Kava Labs (KAVA) туралы ақпарат

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Ресми веб-сайт:
https://www.kava.io/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/gwbwpc3
Block Explorer:
https://www.mintscan.io/kava

Kava Labs (KAVA) токеномикасы мен бағасын талдау

Kava Labs (KAVA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 396.76M
$ 396.76M
Жалпы қамтуы:
$ 1.08B
$ 1.08B
Айналымдағы қамту:
$ 1.08B
$ 1.08B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 396.76M
$ 396.76M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 9.2107
$ 9.2107
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.24832868419474186
$ 0.24832868419474186
Қазіргі баға:
$ 0.3664
$ 0.3664

Kava Labs (KAVA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Kava Labs (KAVA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын KAVA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша KAVA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз KAVA токеномикасын түсінген болсаңыз, KAVA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай KAVA сатып алуға болады

Портфеліңізге Kava Labs (KAVA) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы KAVA сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Kava Labs (KAVA) бағасының тарихы

KAVA бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

KAVA бағасының болжамы

KAVA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің KAVA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.