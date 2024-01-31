Jupiter (JUP) токеномикасы
Jupiter (JUP) туралы ақпарат
Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.
Jupiter (JUP) токеномикасы мен бағасын талдау
Jupiter (JUP) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Jupiter (JUP) токенінің тереңдетілген құрылымы
JUP токендерінің қалай шығарылатынын, үлестірілетінін және ашылатынын тереңірек біліңіз. Бұл бөлім токеннің экономикалық құрылымының негізгі аспектілерін көрсетеді: пайдалығы, ынталандырулары және құқықпен қамтылуы.
1. Issuance Mechanism
- Total Supply: 10 billion JUP tokens were minted at genesis.
- Initial Distribution: The tokens were split equally between team and community wallets (50% each).
- Launch Sale: On January 31, 2024, Jupiter conducted a seven-day open market sale using a single-sided USDC-JUP Dynamic Liquidity Market Maker (DLMM) pool on Meteora. The starting price was $0.40 per token. The DLMM pool provided initial liquidity and price support, with USDC locked for seven days to support the token price during the sale.
2. Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Amount (JUP)
|% of Total Supply
|Vesting/Locking Details
|Team Members
|2,000,000,000
|20%
|Vests over 2 years after a 1-year cliff
|Strategic Reserve
|2,000,000,000
|20%
|Locked for at least 1 year; 6 months' notice before any liquidity event
|Liquidity Provision
|1,000,000,000
|10%
|Used for initial liquidity and launch pool
|Community Airdrops
|4,000,000,000
|40%
|Four rounds of airdrops; no disclosed vesting schedule
|Contributors & Grants
|1,000,000,000
|10%
|For contributors and grants; no disclosed vesting schedule
|Launch Pool
|250,000,000
|2.5%
|Allocated to the launch pool for the open market sale
|SPL MER Tokenholders
|500,000,000
|5%
|From Strategic Reserve; specific vesting not disclosed
Note: Some allocations overlap (e.g., SPL MER allocation is from Strategic Reserve).
3. Usage and Incentive Mechanism
- Governance: JUP is the governance token for the Jupiter ecosystem. It is intended for voting on launchpad projects, strict list disputes, and grants. However, as of early 2024, there is no verifiable evidence that governance functionality is fully operational.
- Staking & Rewards: Users can lock JUP tokens to receive voting power and participate in governance. Active Staking Rewards (ASR) are distributed quarterly, sourced from LFG fees and launchpad fees. Rewards are proportional to voting power, not voting outcome.
- Liquidity Provision: Jupiter’s LFG Launchpad allows users to claim airdrop distributions and trade new tokens. The DLMM pool mechanism was used for the initial sale and liquidity.
4. Locking Mechanism
- Team Allocation: Subject to a 1-year cliff, then vests over 2 years.
- Strategic Reserve: Locked for at least 1 year, with a minimum of 6 months' notice before any liquidity event.
- Jupiter Lock: Jupiter provides an open-source, audited tool called "Jupiter Lock" for locking and distributing tokens over time, supporting cliffs and vesting for non-circulating supply. This tool is available for all project teams and is in beta.
5. Unlocking Time
- Team Tokens: Begin unlocking after a 1-year cliff, then linearly vest over 2 years.
- Strategic Reserve: Locked for at least 1 year from genesis; any unlocking requires 6 months' advance notice to the community.
- Community, Airdrops, Contributors: No specific vesting or unlocking schedule disclosed for these allocations.
6. Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|10B JUP minted at genesis, split 50/50 team/community
|Allocation
|See allocation table above
|Usage
|Governance, staking rewards, liquidity provision
|Incentives
|Quarterly staking rewards (ASR), airdrops, launchpad participation
|Locking
|Team (1-year cliff + 2-year vest), Strategic Reserve (1-year lock + 6-month notice)
|Unlocking
|Team: after 1 year, then linear; Strategic Reserve: after 1 year, with notice
7. Additional Notes
- No Protocol Fees: Jupiter does not charge protocol fees, but integrators can set their own platform fees on swaps.
- Open Source: Jupiter’s token lock and governance tools are open source and audited.
- Governance Status: As of early 2024, governance features are not fully operational, and no community proposals have been implemented without team consent.
This overview synthesizes the available, verifiable information on Jupiter (JUP) token economics, including its issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. For the most current details or technical documentation, refer to Jupiter’s official resources and documentation.
Jupiter (JUP) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Jupiter (JUP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын JUP токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша JUP токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз JUP токеномикасын түсінген болсаңыз, JUP токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
