Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Immortal Rising 2 (IMT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Immortal Rising 2 (IMT) туралы ақпарат

Immortal Rising 2 is a next-gen mobile idle RPG by a 2024 BAFTA-winning game designer, topping the Google Play Store and iOS App Store after launch, currently leading the charts as the #1 game on Immutable zkEVM, and onboarding the next million gamers from web2 to web3.

Ресми веб-сайт:
https://immortalrising2.com/
Whitepaper:
https://docs.immortalrising2.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xe2616122eD554bd693335E9143C47Df187a86EF3

Immortal Rising 2 (IMT) токеномикасы мен бағасын талдау

Immortal Rising 2 (IMT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау): $ 4.62M
$ 4.62M
$ 4.62M$ 4.62M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш: $ 0.0784
$ 0.0784
$ 0.0784$ 0.0784
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.002325794475909858
$ 0.002325794475909858$ 0.002325794475909858
Қазіргі баға:
$ 0.004618
$ 0.004618$ 0.004618

Immortal Rising 2 (IMT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Immortal Rising 2 (IMT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын IMT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша IMT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз IMT токеномикасын түсінген болсаңыз, IMT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай IMT сатып алуға болады

Портфеліңізге Immortal Rising 2 (IMT) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы IMT сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Immortal Rising 2 (IMT) бағасының тарихы

IMT бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

IMT бағасының болжамы

IMT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің IMT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.