New XAI gork (GORK) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, New XAI gork (GORK) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

New XAI gork (GORK) туралы ақпарат

@gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI.

Ресми веб-сайт:
https://x.com/i/communities/1917678757642477736
Block Explorer:
https://solscan.io/token/38PgzpJYu2HkiYvV8qePFakB8tuobPdGm2FFEn7Dpump

New XAI gork (GORK) токеномикасы мен бағасын талдау

New XAI gork (GORK) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 9.51M
$ 9.51M$ 9.51M
Жалпы қамтуы:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Айналымдағы қамту:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 9.51M
$ 9.51M$ 9.51M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.09545
$ 0.09545$ 0.09545
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.004836667412946773
$ 0.004836667412946773$ 0.004836667412946773
Қазіргі баға:
$ 0.009508
$ 0.009508$ 0.009508

New XAI gork (GORK) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

New XAI gork (GORK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын GORK токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша GORK токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз GORK токеномикасын түсінген болсаңыз, GORK токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай GORK сатып алуға болады

Портфеліңізге New XAI gork (GORK) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы GORK сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

New XAI gork (GORK) бағасының тарихы

GORK бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

GORK бағасының болжамы

GORK қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің GORK бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.