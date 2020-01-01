Foxsy AI (FOXSY) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Foxsy AI (FOXSY) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Foxsy AI (FOXSY) туралы ақпарат

FOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture.

Ресми веб-сайт:
https://foxsy.ai
Whitepaper:
https://project.docs.foxsy.ai/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/CgGWS19zR5xTzgCEcW5Svsuon4hBZwzBwUFimoJStCf2

Foxsy AI (FOXSY) токеномикасы мен бағасын талдау

Foxsy AI (FOXSY) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 3.35M
$ 3.35M$ 3.35M
Жалпы қамтуы:
$ 1.98B
$ 1.98B$ 1.98B
Айналымдағы қамту:
$ 661.20M
$ 661.20M$ 661.20M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 10.01M
$ 10.01M$ 10.01M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.16
$ 0.16$ 0.16
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.004434472368049447
$ 0.004434472368049447$ 0.004434472368049447
Қазіргі баға:
$ 0.005062
$ 0.005062$ 0.005062

Foxsy AI (FOXSY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Foxsy AI (FOXSY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын FOXSY токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша FOXSY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз FOXSY токеномикасын түсінген болсаңыз, FOXSY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай FOXSY сатып алуға болады

Портфеліңізге Foxsy AI (FOXSY) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы FOXSY сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Foxsy AI (FOXSY) бағасының тарихы

FOXSY бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

FOXSY бағасының болжамы

FOXSY қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің FOXSY бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

