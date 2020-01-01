EMR (EMR) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, EMR (EMR) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
EMR (EMR) туралы ақпарат

Emorya Finance $EMR is a Hyper Deflationary Token created on MultiversX Blockchain and it is the first project of this kind on the global scale that aims to offer you the opportunity to earn rewards depending on the calories you burn. And the only project with such a limited supply that will stop the burning function at just 1 milion tokens! The First Global Project of this kind is conceived to give you the opportunity to earn rewards by burning your calories. EMR is an ambitious project that will establish a monopoly, encompassing all aspects of sports, finance, the crypto world, and every aspect of human life, aiming to bring a significant improvement in the quality of people's lives in the near future.

Ресми веб-сайт:
https://emorya.com
Whitepaper:
https://docs.emorya.com/docs/whitepaper/introduction
Block Explorer:
https://explorer.multiversx.com/tokens/EMR-d10ed9

EMR (EMR) токеномикасы мен бағасын талдау

EMR (EMR) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 4.04M
$ 4.04M$ 4.04M
Жалпы қамтуы:
$ 985.90M
$ 985.90M$ 985.90M
Айналымдағы қамту:
$ 837.33M
$ 837.33M$ 837.33M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 4.83M
$ 4.83M$ 4.83M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.07
$ 0.07$ 0.07
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000758057086080487
$ 0.000758057086080487$ 0.000758057086080487
Қазіргі баға:
$ 0.00483
$ 0.00483$ 0.00483

EMR (EMR) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

EMR (EMR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын EMR токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша EMR токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз EMR токеномикасын түсінген болсаңыз, EMR токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай EMR сатып алуға болады

Портфеліңізге EMR (EMR) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы EMR сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

EMR (EMR) бағасының тарихы

EMR бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

EMR бағасының болжамы

EMR қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің EMR бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.