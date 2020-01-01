Edge (EDGE) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Edge (EDGE) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Edge (EDGE) туралы ақпарат

Definitive is an advanced trading platform for on-chain tokens, enabling cross-chain asset trading with a full suite of order types—including market, limit, stop-loss, and TWAP (Time-Weighted Average Price) orders. Powered by intelligent routing technology, Definitive aggregates liquidity across 100+ decentralized exchanges (DEXs) and pools to guarantee users the best prices and maximum returns. Founded by former Coinbase trading leads and backed by top-tier investors in the industry, Definitive offers exclusive platform benefits through its utility token, $EDGE, which unlocks premium features when staked.

Ресми веб-сайт:
https://www.definitive.fi
Whitepaper:
https://docs.definitive.fi
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xED6E000dEF95780fb89734c07EE2ce9F6dcAf110

Edge (EDGE) токеномикасы мен бағасын талдау

Edge (EDGE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 73.18M
$ 73.18M
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 203.02M
$ 203.02M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 360.45M
$ 360.45M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.97
$ 0.97
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.027842638057250423
$ 0.027842638057250423
Қазіргі баға:
$ 0.36045
$ 0.36045

Edge (EDGE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Edge (EDGE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын EDGE токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша EDGE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз EDGE токеномикасын түсінген болсаңыз, EDGE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай EDGE сатып алуға болады

Портфеліңізге Edge (EDGE) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы EDGE сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Edge (EDGE) бағасының тарихы

EDGE бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

EDGE бағасының болжамы

EDGE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің EDGE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.