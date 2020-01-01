Dolomite (DOLO) токеномикасы

Dolomite (DOLO) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Dolomite (DOLO) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Dolomite (DOLO) туралы ақпарат

Dolomite is a next-generation decentralized money market protocol and DEX that offers broad token support and capital efficiency with its virtual liquidity system. Dolomite combines the strengths of a DEX and a lending protocol into the most capital efficient and modular protocol DeFi has seen yet! Dolomite is capable of offering over-collateralized loans, margin trading, spot trading and other financial instruments.

Ресми веб-сайт:
https://dolomite.io/
Whitepaper:
https://docs.dolomite.io
Block Explorer:
https://berascan.com/token/0x0F81001eF0A83ecCE5ccebf63EB302c70a39a654

Dolomite (DOLO) токеномикасы мен бағасын талдау

Dolomite (DOLO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 85.14M
$ 85.14M
Жалпы қамтуы:
$ 998.85M
$ 998.85M
Айналымдағы қамту:
$ 441.62M
$ 441.62M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 192.79M
$ 192.79M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.39
$ 0.39
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.029056452455781562
$ 0.029056452455781562
Қазіргі баға:
$ 0.19279
$ 0.19279

Dolomite (DOLO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Dolomite (DOLO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын DOLO токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша DOLO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз DOLO токеномикасын түсінген болсаңыз, DOLO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай DOLO сатып алуға болады

Портфеліңізге Dolomite (DOLO) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы DOLO сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Dolomite (DOLO) бағасының тарихы

DOLO бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

DOLO бағасының болжамы

DOLO қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің DOLO бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.