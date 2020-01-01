DOG GO TO THE MOON (DOG) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, DOG GO TO THE MOON (DOG) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
DOG GO TO THE MOON (DOG) туралы ақпарат

DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin.

Ресми веб-сайт:
https://doggotothemoon.io
Block Explorer:
https://www.ord.io/DOGGOTOTHEMOON

DOG GO TO THE MOON (DOG) токеномикасы мен бағасын талдау

DOG GO TO THE MOON (DOG) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 225.60M
Жалпы қамтуы:
$ 100.00B
Айналымдағы қамту:
$ 100.00B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 225.60M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.009999
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.001001575648348698
Қазіргі баға:
$ 0.002256
DOG GO TO THE MOON (DOG) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

DOG GO TO THE MOON (DOG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын DOG токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша DOG токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз DOG токеномикасын түсінген болсаңыз, DOG токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай DOG сатып алуға болады

Портфеліңізге DOG GO TO THE MOON (DOG) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы DOG сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

DOG GO TO THE MOON (DOG) бағасының тарихы

DOG бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

DOG бағасының болжамы

DOG қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің DOG бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.