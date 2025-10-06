БиржаDEX+
Cosplay Token ағымдағы бағасы: 0.001983 USD. Нақты уақыттағы COT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. COT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

COT туралы толығырақ

COT Баға туралы ақпарат

COT деген не

COT Whitepaper

COT Ресми веб-сайт

COT Токеномикасы

COT Баға болжамы

COT Тарих

COT Сатып алу нұсқаулығы

COT фиатқа айырбастау

COT Спот

Cosplay Token Логотип

Cosplay Token бағасы(COT)

1 COT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.001983
+0.10%1D
USD
Cosplay Token (COT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:01:47 (UTC+8)

Cosplay Token (COT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.001966
24 сағаттық төмен
$ 0.001996
24 сағаттық жоғары

$ 0.001966
$ 0.001996
$ 0.20071997640034067
$ 0.001063216445440777
-0.41%

+0.10%

+3.22%

+3.22%

Cosplay Token (COT) нақты уақыттағы баға $ 0.001983. Соңғы 24 сағат ішінде COT мен $ 0.001966 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.001996 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. COT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.20071997640034067, ал ең төменгісі — $ 0.001063216445440777.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, COT соңғы бір сағатта -0.41% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.10%, ал соңғы 7 күнде +3.22% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Cosplay Token (COT) Нарықтық ақпарат

No.2308

$ 782.01K
$ 6.04K
$ 1.98M
394.36M
1,000,000,000
1,000,000,000
39.43%

ETH

Cosplay Token нарықтық капитализациясы $ 782.01K, тәуліктік сауда көлемі $ 6.04K. COT айналымдағы мөлшері 394.36M, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.98M.

Cosplay Token (COT) Баға тарихы USD

Cosplay Token Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00000198+0.10%
30 күн$ -0.000266-11.83%
60 күн$ -0.000111-5.31%
90 күн$ +0.00002+1.01%
Бүгінгі Cosplay Token бағасының өзгеруі

Бүгін COT өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.00000198 (+0.10%) өзгерісін тіркеді.

Cosplay Token 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.000266 (-11.83%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Cosplay Token 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда COT $ -0.000111 (-5.31%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Cosplay Token 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.00002 (+1.01%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Cosplay Token (COT) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Cosplay Token Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Cosplay Token (COT) деген не

A Japan-originated project aiming to connect the global cosplay community via the $COT token. It has evolved from the 'WorldCosplay' platform (1.2M+ users) and bridges real-world events with digital engagement to create a new economic sphere for the cosplay culture.

Cosplay Token MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Cosplay Token инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін COT стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Cosplay Token біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Cosplay Token сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Cosplay Token Баға болжамы (USD)

Cosplay Token (COT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Cosplay Token (COT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Cosplay Token.

Қазір Cosplay Token баға болжамын тексеріңіз!

Cosplay Token (COT) токеномикасы

Cosplay Token (COT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. COT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Cosplay Token (COT)

Cosplay Token қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Cosplay Token оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

COT - жергілікті валюталарға

1 Cosplay Token(COT)-ден VND-ге
52.182645
1 Cosplay Token(COT)-ден AUD-ге
A$0.00303399
1 Cosplay Token(COT)-ден GBP-ге
0.00150708
1 Cosplay Token(COT)-ден EUR-ге
0.00170538
1 Cosplay Token(COT)-ден USD-ге
$0.001983
1 Cosplay Token(COT)-ден MYR-ге
RM0.00830877
1 Cosplay Token(COT)-ден TRY-ге
0.08336532
1 Cosplay Token(COT)-ден JPY-ге
¥0.305382
1 Cosplay Token(COT)-ден ARS-ге
ARS$2.86559364
1 Cosplay Token(COT)-ден RUB-ге
0.16012725
1 Cosplay Token(COT)-ден INR-ге
0.17597142
1 Cosplay Token(COT)-ден IDR-ге
Rp33.04998678
1 Cosplay Token(COT)-ден PHP-ге
0.11656074
1 Cosplay Token(COT)-ден EGP-ге
￡E.0.09369675
1 Cosplay Token(COT)-ден BRL-ге
R$0.01060905
1 Cosplay Token(COT)-ден CAD-ге
C$0.0027762
1 Cosplay Token(COT)-ден BDT-ге
0.24200532
1 Cosplay Token(COT)-ден NGN-ге
2.86559364
1 Cosplay Token(COT)-ден COP-ге
$7.656363
1 Cosplay Token(COT)-ден ZAR-ге
R.0.03438522
1 Cosplay Token(COT)-ден UAH-ге
0.08336532
1 Cosplay Token(COT)-ден TZS-ге
T.Sh.4.872231
1 Cosplay Token(COT)-ден VES-ге
Bs0.438243
1 Cosplay Token(COT)-ден CLP-ге
$1.86402
1 Cosplay Token(COT)-ден PKR-ге
Rs0.56063376
1 Cosplay Token(COT)-ден KZT-ге
1.04149143
1 Cosplay Token(COT)-ден THB-ге
฿0.06436818
1 Cosplay Token(COT)-ден TWD-ге
NT$0.0612747
1 Cosplay Token(COT)-ден AED-ге
د.إ0.00727761
1 Cosplay Token(COT)-ден CHF-ге
Fr0.0015864
1 Cosplay Token(COT)-ден HKD-ге
HK$0.01540791
1 Cosplay Token(COT)-ден AMD-ге
֏0.75859665
1 Cosplay Token(COT)-ден MAD-ге
.د.م0.01846173
1 Cosplay Token(COT)-ден MXN-ге
$0.03666567
1 Cosplay Token(COT)-ден SAR-ге
ريال0.00743625
1 Cosplay Token(COT)-ден ETB-ге
Br0.30264546
1 Cosplay Token(COT)-ден KES-ге
KSh0.25608462
1 Cosplay Token(COT)-ден JOD-ге
د.أ0.001405947
1 Cosplay Token(COT)-ден PLN-ге
0.00731727
1 Cosplay Token(COT)-ден RON-ге
лв0.00874503
1 Cosplay Token(COT)-ден SEK-ге
kr0.01881867
1 Cosplay Token(COT)-ден BGN-ге
лв0.00335127
1 Cosplay Token(COT)-ден HUF-ге
Ft0.66743814
1 Cosplay Token(COT)-ден CZK-ге
0.04190079
1 Cosplay Token(COT)-ден KWD-ге
د.ك0.000608781
1 Cosplay Token(COT)-ден ILS-ге
0.00644475
1 Cosplay Token(COT)-ден BOB-ге
Bs0.01374219
1 Cosplay Token(COT)-ден AZN-ге
0.0033711
1 Cosplay Token(COT)-ден TJS-ге
SM0.01828326
1 Cosplay Token(COT)-ден GEL-ге
0.00537393
1 Cosplay Token(COT)-ден AOA-ге
Kz1.80764331
1 Cosplay Token(COT)-ден BHD-ге
.د.ب0.000745608
1 Cosplay Token(COT)-ден BMD-ге
$0.001983
1 Cosplay Token(COT)-ден DKK-ге
kr0.01284984
1 Cosplay Token(COT)-ден HNL-ге
L0.05213307
1 Cosplay Token(COT)-ден MUR-ге
0.09109902
1 Cosplay Token(COT)-ден NAD-ге
$0.0343059
1 Cosplay Token(COT)-ден NOK-ге
kr0.02010762
1 Cosplay Token(COT)-ден NZD-ге
$0.00347025
1 Cosplay Token(COT)-ден PAB-ге
B/.0.001983
1 Cosplay Token(COT)-ден PGK-ге
K0.00834843
1 Cosplay Token(COT)-ден QAR-ге
ر.ق0.00723795
1 Cosplay Token(COT)-ден RSD-ге
дин.0.20192889
1 Cosplay Token(COT)-ден UZS-ге
soʻm23.60713908
1 Cosplay Token(COT)-ден ALL-ге
L0.166572
1 Cosplay Token(COT)-ден ANG-ге
ƒ0.00354957
1 Cosplay Token(COT)-ден AWG-ге
ƒ0.00354957
1 Cosplay Token(COT)-ден BBD-ге
$0.003966
1 Cosplay Token(COT)-ден BAM-ге
KM0.00335127
1 Cosplay Token(COT)-ден BIF-ге
Fr5.847867
1 Cosplay Token(COT)-ден BND-ге
$0.0025779
1 Cosplay Token(COT)-ден BSD-ге
$0.001983
1 Cosplay Token(COT)-ден JMD-ге
$0.31823184
1 Cosplay Token(COT)-ден KHR-ге
7.96384698
1 Cosplay Token(COT)-ден KMF-ге
Fr0.844758
1 Cosplay Token(COT)-ден LAK-ге
43.10869479
1 Cosplay Token(COT)-ден LKR-ге
රු0.60364503
1 Cosplay Token(COT)-ден MDL-ге
L0.03355236
1 Cosplay Token(COT)-ден MGA-ге
Ar8.9324235
1 Cosplay Token(COT)-ден MOP-ге
P0.015864
1 Cosplay Token(COT)-ден MVR-ге
0.0303399
1 Cosplay Token(COT)-ден MWK-ге
MK3.4367373
1 Cosplay Token(COT)-ден MZN-ге
MT0.1267137
1 Cosplay Token(COT)-ден NPR-ге
रु0.28142736
1 Cosplay Token(COT)-ден PYG-ге
14.063436
1 Cosplay Token(COT)-ден RWF-ге
Fr2.881299
1 Cosplay Token(COT)-ден SBD-ге
$0.01632009
1 Cosplay Token(COT)-ден SCR-ге
0.0283569
1 Cosplay Token(COT)-ден SRD-ге
$0.0763455
1 Cosplay Token(COT)-ден SVC-ге
$0.01733142
1 Cosplay Token(COT)-ден SZL-ге
L0.0343059
1 Cosplay Token(COT)-ден TMT-ге
m0.0069405
1 Cosplay Token(COT)-ден TND-ге
د.ت0.005859765
1 Cosplay Token(COT)-ден TTD-ге
$0.01342491
1 Cosplay Token(COT)-ден UGX-ге
Sh6.908772
1 Cosplay Token(COT)-ден XAF-ге
Fr1.128327
1 Cosplay Token(COT)-ден XCD-ге
$0.0053541
1 Cosplay Token(COT)-ден XOF-ге
Fr1.128327
1 Cosplay Token(COT)-ден XPF-ге
Fr0.204249
1 Cosplay Token(COT)-ден BWP-ге
P0.02661186
1 Cosplay Token(COT)-ден BZD-ге
$0.00398583
1 Cosplay Token(COT)-ден CVE-ге
$0.18983259
1 Cosplay Token(COT)-ден DJF-ге
Fr0.352974
1 Cosplay Token(COT)-ден DOP-ге
$0.12768537
1 Cosplay Token(COT)-ден DZD-ге
د.ج0.25923759
1 Cosplay Token(COT)-ден FJD-ге
$0.00450141
1 Cosplay Token(COT)-ден GNF-ге
Fr17.242185
1 Cosplay Token(COT)-ден GTQ-ге
Q0.01518978
1 Cosplay Token(COT)-ден GYD-ге
$0.41476428
1 Cosplay Token(COT)-ден ISK-ге
kr0.249858

Cosplay Token Ресурс

Cosplay Token тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Cosplay Token веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Cosplay Token туралы басқа сұрақтар

Cosplay Token (COT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі COT бағасы — 0.001983 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
COT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
COT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.001983. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Cosplay Token үшін нарықтық капитализация қандай?
COT үшін нарықтық капитализация: $ 782.01K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
COT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
COT айналымдағы ұсынысы: 394.36M USD.
COT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
COT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.20071997640034067 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) COT бағасы қандай болды?
COT 0.001063216445440777 USD ATL бағасына жетті.
COT үшін сауда көлемі қандай?
COT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 6.04K USD.
Биыл COT өседі ме?
COT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін COT баға болжамын қарап көріңіз.
Cosplay Token (COT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

