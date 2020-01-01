Chis AI (CHISAI) токеномикасы

Chis AI (CHISAI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Chis AI (CHISAI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Chis AI (CHISAI) туралы ақпарат

Chis AI is an advanced AI service provider designed to offer a seamless and powerful artificial intelligence experience. Unlike conventional AI platforms that rely on standard API access models, Chis AI is fully integrated with blockchain technology, enabling a token-based access system that ensures flexibility, scalability, and decentralized control.

Ресми веб-сайт:
https://chisai.io/
Whitepaper:
https://chis-ai-docs.gitbook.io/chis-ai-docs
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x21023e347cf3c69355daf36107945876e2c4071a

Chis AI (CHISAI) токеномикасы мен бағасын талдау

Chis AI (CHISAI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
--
----
Жалпы қамтуы:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Айналымдағы қамту:
--
----
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 23.90M
$ 23.90M$ 23.90M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.27688
$ 0.27688$ 0.27688
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
--
----
Қазіргі баға:
$ 0.23899
$ 0.23899$ 0.23899

Chis AI (CHISAI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Chis AI (CHISAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын CHISAI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша CHISAI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз CHISAI токеномикасын түсінген болсаңыз, CHISAI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.