Agro Global Token V2 (AGRO) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Agro Global Token V2 (AGRO) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Agro Global Token V2 (AGRO) туралы ақпарат

Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture.

Ресми веб-сайт:
https://agroglobal.network
Whitepaper:
http://agroglobal.network/images/agro.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x404f83279c36e3e0e2771b7ae9f9b0b2b50ee27c

Agro Global Token V2 (AGRO) токеномикасы мен бағасын талдау

Agro Global Token V2 (AGRO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 0.00
$ 0.00
Жалпы қамтуы:
$ 95.00B
$ 95.00B
Айналымдағы қамту:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 10.46M
$ 10.46M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00085
$ 0.00085
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000118143063261035
$ 0.000118143063261035
Қазіргі баға:
$ 0.0001101
$ 0.0001101

Agro Global Token V2 (AGRO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Agro Global Token V2 (AGRO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын AGRO токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша AGRO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз AGRO токеномикасын түсінген болсаңыз, AGRO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай AGRO сатып алуға болады

Портфеліңізге Agro Global Token V2 (AGRO) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы AGRO сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Agro Global Token V2 (AGRO) бағасының тарихы

AGRO бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

AGRO бағасының болжамы

AGRO қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің AGRO бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.