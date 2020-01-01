Adventure Gold (AGLD) токеномикасы

Adventure Gold (AGLD) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Adventure Gold (AGLD) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Adventure Gold (AGLD) туралы ақпарат

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

Ресми веб-сайт:
https://adventurelayer.xyz
Whitepaper:
https://whitepaper.adventurelayer.xyz
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x32353a6c91143bfd6c7d363b546e62a9a2489a20

Adventure Gold (AGLD) токеномикасы мен бағасын талдау

Adventure Gold (AGLD) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 51.38M
$ 51.38M$ 51.38M
Жалпы қамтуы:
$ 92.81M
$ 92.81M$ 92.81M
Айналымдағы қамту:
$ 77.31M
$ 77.31M$ 77.31M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 63.80M
$ 63.80M$ 63.80M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 8.2
$ 8.2$ 8.2
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.20848210063010023
$ 0.20848210063010023$ 0.20848210063010023
Қазіргі баға:
$ 0.6646
$ 0.6646$ 0.6646

Adventure Gold (AGLD) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Adventure Gold (AGLD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын AGLD токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша AGLD токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз AGLD токеномикасын түсінген болсаңыз, AGLD токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай AGLD сатып алуға болады

Портфеліңізге Adventure Gold (AGLD) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы AGLD сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Adventure Gold (AGLD) бағасының тарихы

AGLD бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

AGLD бағасының болжамы

AGLD қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің AGLD бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.