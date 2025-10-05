R0AR TOKEN ағымдағы бағасы: 0.01294 USD. Нақты уақыттағы 1R0R-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. 1R0R баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!R0AR TOKEN ағымдағы бағасы: 0.01294 USD. Нақты уақыттағы 1R0R-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. 1R0R баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

1R0R туралы толығырақ

1R0R Баға туралы ақпарат

1R0R Whitepaper

1R0R Ресми веб-сайт

1R0R Токеномикасы

1R0R Баға болжамы

1R0R Тарих

1R0R Сатып алу нұсқаулығы

1R0R фиатқа айырбастау

1R0R Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

R0AR TOKEN Логотип

R0AR TOKEN бағасы(1R0R)

1 1R0R-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.01294
$0.01294$0.01294
+0.07%1D
USD
R0AR TOKEN (1R0R) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:21:56 (UTC+8)

R0AR TOKEN (1R0R) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01286
$ 0.01286$ 0.01286
24 сағаттық төмен
$ 0.01319
$ 0.01319$ 0.01319
24 сағаттық жоғары

$ 0.01286
$ 0.01286$ 0.01286

$ 0.01319
$ 0.01319$ 0.01319

$ 0.05359728874422925
$ 0.05359728874422925$ 0.05359728874422925

$ 0.003689277531738991
$ 0.003689277531738991$ 0.003689277531738991

-0.31%

+0.07%

-24.55%

-24.55%

R0AR TOKEN (1R0R) нақты уақыттағы баға $ 0.01294. Соңғы 24 сағат ішінде 1R0R мен $ 0.01286 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01319 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. 1R0R үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.05359728874422925, ал ең төменгісі — $ 0.003689277531738991.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, 1R0R соңғы бір сағатта -0.31% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.07%, ал соңғы 7 күнде -24.55% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

R0AR TOKEN (1R0R) Нарықтық ақпарат

No.5870

--
----

$ 9.62K
$ 9.62K$ 9.62K

$ 129.40M
$ 129.40M$ 129.40M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

1,000,000,000,010
1,000,000,000,010 1,000,000,000,010

ETH

R0AR TOKEN нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 9.62K. 1R0R айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 1000000000010. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 129.40M.

R0AR TOKEN (1R0R) Баға тарихы USD

R0AR TOKEN Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.0000091+0.07%
30 күн$ -0.02361-64.60%
60 күн$ -0.00738-36.32%
90 күн$ -0.00769-37.28%
Бүгінгі R0AR TOKEN бағасының өзгеруі

Бүгін 1R0R өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.0000091 (+0.07%) өзгерісін тіркеді.

R0AR TOKEN 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.02361 (-64.60%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

R0AR TOKEN 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда 1R0R $ -0.00738 (-36.32%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

R0AR TOKEN 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.00769 (-37.28%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

R0AR TOKEN (1R0R) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

R0AR TOKEN Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

R0AR TOKEN (1R0R) деген не

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен R0AR TOKEN инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін 1R0R стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін R0AR TOKEN біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің R0AR TOKEN сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

R0AR TOKEN Баға болжамы (USD)

R0AR TOKEN (1R0R) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін R0AR TOKEN (1R0R) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: R0AR TOKEN.

Қазір R0AR TOKEN баға болжамын тексеріңіз!

R0AR TOKEN (1R0R) токеномикасы

R0AR TOKEN (1R0R) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. 1R0R токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR TOKEN қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы R0AR TOKEN оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

1R0R - жергілікті валюталарға

1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден VND-ге
340.5161
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден AUD-ге
A$0.0195394
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден GBP-ге
0.0094462
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден EUR-ге
0.010999
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден USD-ге
$0.01294
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден MYR-ге
RM0.054348
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден TRY-ге
0.5358454
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден JPY-ге
¥1.90218
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден ARS-ге
ARS$18.43303
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден RUB-ге
1.0637974
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден INR-ге
1.1481662
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден IDR-ге
Rp215.6665804
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден KRW-ге
18.225343
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден PHP-ге
0.749226
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден EGP-ге
￡E.0.6176262
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден BRL-ге
R$0.0689702
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден CAD-ге
C$0.0179866
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден BDT-ге
1.574151
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден NGN-ге
18.9457128
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден COP-ге
$50.350187
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден ZAR-ге
R.0.2228268
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден UAH-ге
0.5336456
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден TZS-ге
T.Sh.31.79358
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден VES-ге
Bs2.3939
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден CLP-ге
$12.40946
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден PKR-ге
Rs3.6398926
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден KZT-ге
7.0825796
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден THB-ге
฿0.4191266
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден TWD-ге
NT$0.3938936
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден AED-ге
د.إ0.0474898
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден CHF-ге
Fr0.0102226
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден HKD-ге
HK$0.1005438
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден AMD-ге
֏4.9578316
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден MAD-ге
.د.م0.1176246
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден MXN-ге
$0.2379666
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден SAR-ге
ريال0.0483956
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден ETB-ге
Br1.8774646
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден KES-ге
KSh1.6710716
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден JOD-ге
د.أ0.00917446
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден PLN-ге
0.0468428
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден RON-ге
лв0.0560302
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден SEK-ге
kr0.1212478
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден BGN-ге
лв0.0214804
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден HUF-ге
Ft4.2846928
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден CZK-ге
0.2673404
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден KWD-ге
د.ك0.00395964
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден ILS-ге
0.042702
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден BOB-ге
Bs0.089286
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден AZN-ге
0.021998
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден TJS-ге
SM0.1204714
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден GEL-ге
0.0351968
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден AOA-ге
Kz11.8606746
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден BHD-ге
.د.ب0.00486544
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден BMD-ге
$0.01294
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден DKK-ге
kr0.0822984
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден HNL-ге
L0.338381
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден MUR-ге
0.5863114
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден NAD-ге
$0.2229562
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден NOK-ге
kr0.1288824
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден NZD-ге
$0.0221274
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден PAB-ге
B/.0.01294
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден PGK-ге
K0.054995
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден QAR-ге
ر.ق0.0471016
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден RSD-ге
дин.1.291412
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден UZS-ге
soʻm155.9035786
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден ALL-ге
L1.0661266
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден ANG-ге
ƒ0.0231626
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден AWG-ге
ƒ0.023292
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден BBD-ге
$0.02588
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден BAM-ге
KM0.0214804
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден BIF-ге
Fr38.05654
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден BND-ге
$0.0165632
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден BSD-ге
$0.01294
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден JMD-ге
$2.0776464
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден KHR-ге
51.9678164
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден KMF-ге
Fr5.42186
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден LAK-ге
281.3043422
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден LKR-ге
Rs3.9127972
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден MDL-ге
L0.2166156
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден MGA-ге
Ar57.7677832
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден MOP-ге
P0.1036494
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден MVR-ге
0.197982
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден MWK-ге
MK22.4652634
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден MZN-ге
MT0.826866
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден NPR-ге
Rs1.840068
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден PYG-ге
91.12348
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден RWF-ге
Fr18.72418
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден SBD-ге
$0.1064962
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден SCR-ге
0.1891828
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден SRD-ге
$0.493014
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден SVC-ге
$0.1130956
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден SZL-ге
L0.2228268
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден TMT-ге
m0.04529
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден TND-ге
د.ت0.03768128
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден TTD-ге
$0.0876038
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден UGX-ге
Sh44.7724
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден XAF-ге
Fr7.22052
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден XCD-ге
$0.034938
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден XOF-ге
Fr7.22052
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден XPF-ге
Fr1.30694
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден BWP-ге
P0.1718432
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден BZD-ге
$0.0260094
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден CVE-ге
$1.2151954
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден DJF-ге
Fr2.30332
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден DOP-ге
$0.810044
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден DZD-ге
د.ج1.6754712
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден FJD-ге
$0.029115
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден GNF-ге
Fr112.5133
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден GTQ-ге
Q0.0991204
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден GYD-ге
$2.7058834
1 R0AR TOKEN(1R0R)-ден ISK-ге
kr1.56574

R0AR TOKEN Ресурс

R0AR TOKEN тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми R0AR TOKEN веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: R0AR TOKEN туралы басқа сұрақтар

R0AR TOKEN (1R0R) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі 1R0R бағасы — 0.01294 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
1R0R-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
1R0R-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01294. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
R0AR TOKEN үшін нарықтық капитализация қандай?
1R0R үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
1R0R үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
1R0R айналымдағы ұсынысы: -- USD.
1R0R үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
1R0R барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.05359728874422925 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) 1R0R бағасы қандай болды?
1R0R 0.003689277531738991 USD ATL бағасына жетті.
1R0R үшін сауда көлемі қандай?
1R0R үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 9.62K USD.
Биыл 1R0R өседі ме?
1R0R биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін 1R0R баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:21:56 (UTC+8)

R0AR TOKEN (1R0R) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
10-05 21:29:00Сала жаңартулары
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Сала жаңартулары
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Блокчейндегі деректер
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Сала жаңартулары
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Сала жаңартулары
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Сала жаңартулары
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Соңғы жаңалықтар

Биткойн нарығының жаңартуы: BTC АҚШ$125,000-нан жоғары рекордтық деңгейге жетті

October 5, 2025

MEXC маржинді фьючерстердің қайтарымы: сауданы екі еселеу мүмкіндіктері мен қиындықтары

October 3, 2025

Ақылды сауда, нөлдік комиссиялар: MEXC-тің AI көмекші тапсырыстары ойын ережелерін қалай өзгертуде

October 3, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

1R0R-ден USD-ге калькуляторы

Сома

1R0R
1R0R
USD
USD

1 1R0R = 0.01294 USD

1R0R-мен саудалаңыз

1R0R/USDT
$0.01294
$0.01294$0.01294
0.00%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы