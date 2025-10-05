R0AR TOKEN бағасы(1R0R)
-0.31%
+0.07%
-24.55%
-24.55%
R0AR TOKEN (1R0R) нақты уақыттағы баға $ 0.01294. Соңғы 24 сағат ішінде 1R0R мен $ 0.01286 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01319 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. 1R0R үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.05359728874422925, ал ең төменгісі — $ 0.003689277531738991.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, 1R0R соңғы бір сағатта -0.31% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.07%, ал соңғы 7 күнде -24.55% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
No.5870
ETH
R0AR TOKEN нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 9.62K. 1R0R айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 1000000000010. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 129.40M.
R0AR TOKEN Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ +0.0000091
|+0.07%
|30 күн
|$ -0.02361
|-64.60%
|60 күн
|$ -0.00738
|-36.32%
|90 күн
|$ -0.00769
|-37.28%
Бүгін 1R0R өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.0000091 (+0.07%) өзгерісін тіркеді.
Соңғы 30 күнде баға $ -0.02361 (-64.60%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.
Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда 1R0R $ -0.00738 (-36.32%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.
Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.00769 (-37.28%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.
R0AR TOKEN (1R0R) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?
R0AR TOKEN Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз
R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.
R0AR TOKEN MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен R0AR TOKEN инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.
Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін 1R0R стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін R0AR TOKEN біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.
Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің R0AR TOKEN сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.
R0AR TOKEN (1R0R) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін R0AR TOKEN (1R0R) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: R0AR TOKEN.
Қазір R0AR TOKEN баға болжамын тексеріңіз!
R0AR TOKEN (1R0R) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. 1R0R токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!
R0AR TOKEN қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы R0AR TOKEN оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.
R0AR TOKEN тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:
|Уақыт (UTC+8)
|Түр
|Ақпарат
|10-05 21:29:00
|Сала жаңартулары
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
|10-05 16:10:00
|Сала жаңартулары
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
|10-04 13:39:16
|Блокчейндегі деректер
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
|10-04 11:26:38
|Сала жаңартулары
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
|10-03 10:20:00
|Сала жаңартулары
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
|10-03 05:17:00
|Сала жаңартулары
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.
Сома
1 1R0R = 0.01294 USD
-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы