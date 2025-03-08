1R0R

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

Аты1R0R

ДәрежеNo.5870

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0

Айналымдағы мөлшер--

Макс. мөлшер10,000,000,000

Жалпы мөлшер1,000,000,000,010

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.05359728874422925,2025-03-08

Ең төменгі баға0.003689277531738991,2025-04-16

Ашық блокчейнETH

КіріспеR0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.

MEXC — криптовалютамен айналысудың ең оңай жолы. Криптовалютаны сатып алуға, сатуға және табуға арналған әлемдегі жетекші криптовалюта биржасымен танысыңыз. Bitcoin BTC, Ethereum ETH және 3000-нан астам альткойндармен сауда жасаңыз.MEXC — криптовалютамен айналысудың ең оңай жолы. Криптовалютаны сатып алуға, сатуға және табуға арналған әлемдегі жетекші криптовалюта биржасымен танысыңыз. Bitcoin BTC, Ethereum ETH және 3000-нан астам альткойндармен сауда жасаңыз.
Іздеу
Таңдаулылар
1R0R/USDT
R0AR TOKEN
----
--
24с жоғары
--
24с төмен
--
24с көлем (1R0R)
--
24 сағат сомасы (USDT)
--
Диаграмма
Ақпарат
Ордерлер кітабы
Нарықтық мәмілелер
Ордерлер кітабы
Нарықтық мәмілелер
Ордерлер кітабы
Нарықтық мәмілелер
Нарықтық мәмілелер
Спот
Ордерлерді ашу（0）
Ордерлер тарихы
Сауда тарихы
Ашық позициялар (0)
MEXC — криптовалютамен айналысудың ең оңай жолы. Криптовалютаны сатып алуға, сатуға және табуға арналған әлемдегі жетекші криптовалюта биржасымен танысыңыз. Bitcoin BTC, Ethereum ETH және 3000-нан астам альткойндармен сауда жасаңыз.MEXC — криптовалютамен айналысудың ең оңай жолы. Криптовалютаны сатып алуға, сатуға және табуға арналған әлемдегі жетекші криптовалюта биржасымен танысыңыз. Bitcoin BTC, Ethereum ETH және 3000-нан астам альткойндармен сауда жасаңыз.
1R0R/USDT
--
--
‎--
24с жоғары
--
24с төмен
--
24с көлем (1R0R)
--
24 сағат сомасы (USDT)
--
Диаграмма
Ордерлер кітабы
Нарықтық мәмілелер
Ақпарат
Ордерлерді ашу（0）
Ордерлер тарихы
Сауда тарихы
Ашық позициялар (0)
Loading...