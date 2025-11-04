Overlay Protocol (OVL) Баға болжамы (USD)

Overlay Protocol үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта OVL қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Overlay Protocol бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Overlay Protocol бағасын болжау
$0.0623
$0.0623$0.0623
-3.99%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 06:09:00 (UTC+8)

Overlay Protocol 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Overlay Protocol (OVL) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Overlay Protocol 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.0623 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Overlay Protocol (OVL) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Overlay Protocol 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.065415 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Overlay Protocol (OVL) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға OVL $ 0.068685, ал өсу қарқыны 10.25%.

Overlay Protocol (OVL) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға OVL $ 0.072120, ал өсу қарқыны 15.76%.

Overlay Protocol (OVL) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға OVL $ 0.075726 және өсу қарқыны 21.55%.

Overlay Protocol (OVL) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға OVL $ 0.079512 және өсу қарқыны 27.63%.

Overlay Protocol (OVL) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Overlay Protocol бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.129517 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Overlay Protocol (OVL) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Overlay Protocol бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.210969 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.0623
    0.00%
  • 2026
    $ 0.065415
    5.00%
  • 2027
    $ 0.068685
    10.25%
  • 2028
    $ 0.072120
    15.76%
  • 2029
    $ 0.075726
    21.55%
  • 2030
    $ 0.079512
    27.63%
  • 2031
    $ 0.083487
    34.01%
  • 2032
    $ 0.087662
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.092045
    47.75%
  • 2034
    $ 0.096647
    55.13%
  • 2035
    $ 0.101480
    62.89%
  • 2036
    $ 0.106554
    71.03%
  • 2037
    $ 0.111881
    79.59%
  • 2038
    $ 0.117475
    88.56%
  • 2039
    $ 0.123349
    97.99%
  • 2040
    $ 0.129517
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Overlay Protocol бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.0623
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.062308
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.062359
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.062556
    0.41%
Бүгінгі Overlay Protocol (OVL) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі OVL үшін болжанған баға: $0.0623. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Overlay Protocol (OVL) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын OVL үшін баға туралы болжам: $0.062308. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Overlay Protocol (OVL) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, OVL үшін баға туралы болжам $0.062359 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Overlay Protocol (OVL) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, OVL үшін болжалды баға $0.062556 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Overlay Protocol баға статистикасы

$ 0.0623
$ 0.0623$ 0.0623

-3.98%

$ 679.35K
$ 679.35K$ 679.35K

10.91M
10.91M 10.91M

$ 69.21K
$ 69.21K$ 69.21K

--

Соңғы OVL бағасы $ 0.0623. Оның 24 сағаттағы өзгерісі -3.99%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 69.21K.
Сонымен қатар, OVL айналымдағы ұсынысы 10.91M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 679.35K.

Overlay Protocol (OVL) қалай сатып алуға болады

OVL сатып алмақшысыз ба? Енді OVL арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. Overlay Protocol сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір OVL сатып алуды үйреніңіз

Overlay Protocol Тарихи баға

Overlay Protocol нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Overlay Protocol ағымдағы бағасы — 0.06225 USD. Overlay Protocol(OVL) айналымдағы мөлшері — 0.00 OVL. Бұл оған $679.35K нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.21%
    $ -0.017070
    $ 0.08511
    $ 0.06052
  • 7 күн
    -0.32%
    $ -0.030369
    $ 0.09456
    $ 0.05667
  • 30 күн
    -0.62%
    $ -0.10435
    $ 0.1894
    $ 0.05667
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Overlay Protocol токені $-0.017070 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.21% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Overlay Protocol токені саудаланған ең жоғары баға $0.09456 және ең төмен баға $0.05667 болды. Ол -0.32% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд OVL нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Overlay Protocol токені -0.62% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.10435 көрсетеді. Бұл жақын арада OVL бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық Overlay Protocol баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық OVL баға тарихын қарау.

Overlay Protocol (OVL) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Overlay Protocol бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген OVL токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Overlay Protocol бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль OVL токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Overlay Protocol бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың OVL болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін OVL импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Overlay Protocol болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

OVL бағасын болжау неліктен маңызды?

OVL Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

OVL қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, OVL жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда OVL бағасы қандай болады?
Overlay Protocol (OVL) баға болжау құралына сәйкес, болжамды OVL бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы OVL қанша тұрады?
1 Overlay Protocol (OVL) бағасы бүгін $0.0623. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, OVL 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды OVL бағасы қандай?
Overlay Protocol (OVL) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 OVL болады.
2028 жылы болжамды OVL бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Overlay Protocol (OVL) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды OVL бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Overlay Protocol (OVL) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы OVL қанша тұрады?
1 Overlay Protocol (OVL) бағасы бүгін $0.0623. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, OVL 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған OVL баға болжамы қандай?
Overlay Protocol (OVL) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 OVL болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 06:09:00 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.