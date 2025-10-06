БиржаDEX+
Overlay Protocol ағымдағы бағасы: 0.06483 USD. Нақты уақыттағы OVL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. OVL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Overlay Protocol Логотип

Overlay Protocol бағасы(OVL)

1 OVL-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.06484
$0.06484
-9.18%1D
USD
Overlay Protocol (OVL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:54:52 (UTC+8)

Overlay Protocol (OVL) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.06171
$ 0.06171
24 сағаттық төмен
$ 0.08511
$ 0.08511
24 сағаттық жоғары

$ 0.06171
$ 0.06171

$ 0.08511
$ 0.08511

$ 0.7841389069548613
$ 0.7841389069548613

$ 0.10678946055291266
$ 0.10678946055291266

-3.92%

-9.18%

-30.36%

-30.36%

Overlay Protocol (OVL) нақты уақыттағы баға $ 0.06483. Соңғы 24 сағат ішінде OVL мен $ 0.06171 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.08511 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. OVL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.7841389069548613, ал ең төменгісі — $ 0.10678946055291266.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, OVL соңғы бір сағатта -3.92% өзгерді, 24 сағат ішінде -9.18%, ал соңғы 7 күнде -30.36% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Overlay Protocol (OVL) Нарықтық ақпарат

No.2042

$ 707.51K
$ 707.51K

$ 76.23K
$ 76.23K

$ 6.48M
$ 6.48M

10.91M
10.91M

100,000,000
100,000,000

88,871,915.39447941
88,871,915.39447941

10.91%

BSC

Overlay Protocol нарықтық капитализациясы $ 707.51K, тәуліктік сауда көлемі $ 76.23K. OVL айналымдағы мөлшері 10.91M, жалпы мөлшері 88871915.39447941. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 6.48M.

Overlay Protocol (OVL) Баға тарихы USD

Overlay Protocol Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.006554-9.18%
30 күн$ -0.09767-60.11%
60 күн$ -0.04877-42.94%
90 күн$ -0.10517-61.87%
Бүгінгі Overlay Protocol бағасының өзгеруі

Бүгін OVL өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.006554 (-9.18%) өзгерісін тіркеді.

Overlay Protocol 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.09767 (-60.11%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Overlay Protocol 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда OVL $ -0.04877 (-42.94%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Overlay Protocol 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.10517 (-61.87%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Overlay Protocol (OVL) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Overlay Protocol Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Overlay Protocol (OVL) деген не

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

Overlay Protocol MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Overlay Protocol инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін OVL стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Overlay Protocol біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Overlay Protocol сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Overlay Protocol Баға болжамы (USD)

Overlay Protocol (OVL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Overlay Protocol (OVL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Overlay Protocol.

Қазір Overlay Protocol баға болжамын тексеріңіз!

Overlay Protocol (OVL) токеномикасы

Overlay Protocol (OVL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. OVL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Overlay Protocol (OVL)

Overlay Protocol қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Overlay Protocol оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Overlay Protocol Ресурс

Overlay Protocol тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Overlay Protocol веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Overlay Protocol туралы басқа сұрақтар

Overlay Protocol (OVL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі OVL бағасы — 0.06483 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
OVL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
OVL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.06483. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Overlay Protocol үшін нарықтық капитализация қандай?
OVL үшін нарықтық капитализация: $ 707.51K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
OVL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
OVL айналымдағы ұсынысы: 10.91M USD.
OVL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
OVL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.7841389069548613 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) OVL бағасы қандай болды?
OVL 0.10678946055291266 USD ATL бағасына жетті.
OVL үшін сауда көлемі қандай?
OVL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 76.23K USD.
Биыл OVL өседі ме?
OVL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін OVL баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:54:52 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$0.06484
