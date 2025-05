WIN

The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc.

АтыWIN

ДәрежеNo.520

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.00%

Айналымдағы мөлшер993,701,859,243.3864

Макс. мөлшер993,701,859,243.3864

Жалпы мөлшер993,701,859,243.3864

Айналым жылдамдығы1%

Шығару күні2019-07-29 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.00296486,2021-04-05

Ең төменгі баға0.0000414521353705,2020-03-13

Ашық блокчейнTRX

Сектор

Әлеуметтік медиа

