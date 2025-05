PORTO

FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League.

АтыPORTO

ДәрежеNo.1052

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)33.58%

Айналымдағы мөлшер11,328,206.35209

Макс. мөлшер40,000,000

Жалпы мөлшер40,000,000

Айналым жылдамдығы0.2832%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға14.652555111305508,2021-11-16

Ең төменгі баға0.8063400164615648,2025-04-07

Ашық блокчейнBSC

Сектор

Әлеуметтік медиа

