LUMIA

Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi.

АтыLUMIA

ДәрежеNo.625

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)6.51%

Айналымдағы мөлшер117,134,102.73127739

Макс. мөлшер238,888,888

Жалпы мөлшер238,888,888

Айналым жылдамдығы0.4903%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға2.59516770698109,2024-12-04

Ең төменгі баға0.23230168577586524,2025-04-17

Ашық блокчейнETH

