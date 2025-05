KSM

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

АтыKSM

ДәрежеNo.167

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0001%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)100.50%

Айналымдағы мөлшер16,563,863.07548528

Макс. мөлшер∞

Жалпы мөлшер16,563,863.07548528

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2019-08-01 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға623.75283412,2021-05-18

Ең төменгі баға0.915787390828,2020-01-14

Ашық блокчейнKSM

