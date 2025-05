IRIS

IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains.

АтыIRIS

ДәрежеNo.1656

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.02%

Айналымдағы мөлшер1,602,273,366.2964566

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер2,116,719,760.6945505

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2019-04-08 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.2575 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.31768324,2021-04-11

Ең төменгі баға0.000851582719313134,2025-04-22

Ашық блокчейнIRIS

Сектор

