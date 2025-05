DCR

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

АтыDCR

ДәрежеNo.177

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)23.85%

Айналымдағы мөлшер16,821,752.20570256

Макс. мөлшер21,000,000

Жалпы мөлшер16,821,752.20570256

Айналым жылдамдығы0.801%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.9534 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға250.01641845,2021-04-17

Ең төменгі баға0.3947960138320923,2016-12-28

Ашық блокчейнDCR

Сектор

Әлеуметтік медиа

