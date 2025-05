CAKE

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

АтыCAKE

ДәрежеNo.83

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0002%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)53.71%

Айналымдағы мөлшер321,984,093.56551445

Макс. мөлшер450,000,000

Жалпы мөлшер369,866,745.399933

Айналым жылдамдығы0.7155%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға44.18234972,2021-04-30

Ең төменгі баға0.00023177,2020-09-29

Ашық блокчейнBSC

Сектор

Әлеуметтік медиа

